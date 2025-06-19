За добу на фронті було 163 боєзіткнень, найгарячіше на Покровському напрямку – Генштаб

На фронті за минулу добу відбулося 163 бойових зіткнень з ворогом, з них 48 – на Покровському напрямку, 29 – на Північно-Слобожанському і Курському напрямках.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 163 бойових зіткнення.

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На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 29 боєзіткнень. Ворог завдав 9 авіаційних ударів, скинув 19 керованих бомб, здійснив 205 артилерійських обстрілів, зокрема один - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 8 разів штурмував позиції українських підрозділів у районах Вовчанська, Кам’янки, Липців та Довгенького.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в напрямку Степової Новоселівки та поблизу Загризового.

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На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Новий Мир, Ольгівка, Греківка, Липове, Зелена Долина, Торське та в напрямку Шандриголового і Карпівки.

На Сіверському напрямку, у районах Григорівки, противник два рази атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано 15 боєзіткнень у районах Оріхово-Василівки, Білої Гори, Курдюмівки, Предтечиного, Новомаркового, Бондарного та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 15 атак у районах Торецька, Диліївки, Щербинівки та в бік Яблунівки й Новоспаського.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 48 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Малинівка, Лисівка, Миролюбівка, Мирне, Промінь, Новопавлівка, Мирноград, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Олексіївка та в напрямку Новопідгірного, Полтавки, Попового Яру.

На Новопавлівському напрямку ворог 20 разів атакував позиції Сил оборони у районах Запоріжжя, Багатиря, Веселого, Мирного, Вільного, Новосілки, Вільного Поля та Шевченка.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили один ворожий штурм поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку українські оборонці відбили одну ворожу атаку в напрямку Щербаків.

На Придніпровському напрямку минулої доби боєзіткнень не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.