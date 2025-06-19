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За сутки на фронте было 163 боестолкновения, горячее всего на Покровском направлении – Генштаб

Анастасия ПроцЧетверг, 19 июня 2025, 08:22
За сутки на фронте было 163 боестолкновения, горячее всего на Покровском направлении – Генштаб
фото: Генштаб

На фронте за минувшие сутки произошло 163 боевых столкновений с врагом, из них 48 - на Покровском направлении, 29 - на Северо-Слобожанском и Курском направлениях.

Источник: Генштаб

Детали: В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 163 боевых столкновения.

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На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 29 боестолкновений. Враг нанес 9 авиационных ударов, сбросил 19 управляемых бомб, совершил 205 артиллерийских обстрелов, в том числе один - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг 8 раз штурмовал позиции украинских подразделений в районах Волчанска, Каменки, Липцов и Довгенького.

На Купянском направлении за сутки произошло две атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в направлении Степной Новоселовки и вблизи Загрызово.

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На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новый Мир, Ольговка, Грековка, Липовое, Зеленая Долина, Торское и в направлении Шандриголово и Карповки.

На Северском направлении, в районах Григорьевки, противник два раза атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано 15 боестолкновений в районах Орехово-Васильевки, Белой Горы, Курдюмовки, Предтечино, Новомаркового, Бондарного и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 15 атак в районах Торецка, Дилиевки, Щербиновки и в сторону Яблоновки и Новоспасского.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 48 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Малиновка, Лисовка, Миролюбовка, Мирное, Луч, Новопавловка, Мирноград, Удачное, Новосергиевка, Котляровка, Алексеевка и в направлении Новоподгорного, Полтавки, Попового Яра.

На Новопавловском направлении враг 20 раз атаковал позиции Сил обороны в районах Запорожья, Богатыря, Веселого, Мирного, Свободного, Новоселки, Свободного Поля и Шевченко.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили один вражеский штурм вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили одну вражескую атаку в направлении Щербаков.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки боестолкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Генштаброссийско-украинская война
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