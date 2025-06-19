За сутки на фронте было 163 боестолкновения, горячее всего на Покровском направлении – Генштаб
На фронте за минувшие сутки произошло 163 боевых столкновений с врагом, из них 48 - на Покровском направлении, 29 - на Северо-Слобожанском и Курском направлениях.
Источник: Генштаб
Детали: В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 163 боевых столкновения.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 29 боестолкновений. Враг нанес 9 авиационных ударов, сбросил 19 управляемых бомб, совершил 205 артиллерийских обстрелов, в том числе один - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении враг 8 раз штурмовал позиции украинских подразделений в районах Волчанска, Каменки, Липцов и Довгенького.
На Купянском направлении за сутки произошло две атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в направлении Степной Новоселовки и вблизи Загрызово.
На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новый Мир, Ольговка, Грековка, Липовое, Зеленая Долина, Торское и в направлении Шандриголово и Карповки.
На Северском направлении, в районах Григорьевки, противник два раза атаковал позиции наших войск.
На Краматорском направлении зафиксировано 15 боестолкновений в районах Орехово-Васильевки, Белой Горы, Курдюмовки, Предтечино, Новомаркового, Бондарного и Ступочек.
На Торецком направлении враг совершил 15 атак в районах Торецка, Дилиевки, Щербиновки и в сторону Яблоновки и Новоспасского.
На Покровском направлении украинские защитники остановили 48 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Малиновка, Лисовка, Миролюбовка, Мирное, Луч, Новопавловка, Мирноград, Удачное, Новосергиевка, Котляровка, Алексеевка и в направлении Новоподгорного, Полтавки, Попового Яра.
На Новопавловском направлении враг 20 раз атаковал позиции Сил обороны в районах Запорожья, Богатыря, Веселого, Мирного, Свободного, Новоселки, Свободного Поля и Шевченко.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили один вражеский штурм вблизи Малиновки.
На Ореховском направлении украинские защитники отбили одну вражескую атаку в направлении Щербаков.
На Приднепровском направлении за прошедшие сутки боестолкновений не зафиксировано.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.