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Нічна російська атака: є 6 влучань, ППО збила 40 безпілотників  

Ірина БалачукЧетвер, 19 червня 2025, 08:46
Нічна російська атака: є 6 влучань, ППО збила 40 безпілотників  
Фото ілюстративне з Facebook Генштабу ЗСУ

Від вечора 18 червня російські окупанти атакували Україну 104-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, 88 повітряних цілей вдалося знешкодити, але є і 6 влучань.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Дослівно ПС: "Станом на 8:30 протиповітряною обороною знешкоджено 88 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході, півдні та в центрі країни. 40 – збито вогневими засобами ураження, 48 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ. Зафіксовано влучання… у 6 локаціях".

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Деталі: Загарбники запускали дрони з напрямків російських міст Міллерово, Курськ, Орел та Приморсько-Ахтарськ, а також з мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.
 

безпілотникиПовітряні сили ЗСУ
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