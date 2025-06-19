Ночная российская атака: есть 6 попаданий, ПВО сбила 40 беспилотников

С вечера 18 июня российские оккупанты атаковали Украину 104-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, 88 воздушных целей удалось обезвредить, но есть и 6 попаданий.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "По состоянию на 8:30 противовоздушной обороной обезврежено 88 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке, юге и в центре страны. 40 – сбиты огневыми средствами поражения, 48 – локационно потеряны/подавлены РЭБ. Зафиксировано попадание... в 6 локациях".

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Детали: Захватчики запускали дроны с направлений российских городов Миллерово, Курск, Орел и Приморско-Ахтарск, а также с мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны.