Росіяни обстріляли Костянтинівку: одна людина загинула, ще одна – поранена
Четвер, 19 червня 2025, 10:54
Уранці 19 червня армія РФ обстріляла місто Костянтинівку на Донеччині зі ствольної артилерії. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще одна дістала поранення.
Джерело: начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов
Деталі: За його словами, обстріл тривав з 04:30 до 05:30. Встановлено два влучання по території міста.
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Загиблий перебував удома в момент удару – снаряд влучив саме в житловий будинок. Також окупанти пошкодили фасади ще двох приватних осель.