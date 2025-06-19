Росіяни обстріляли Костянтинівку: одна людина загинула, ще одна – поранена

Уранці 19 червня армія РФ обстріляла місто Костянтинівку на Донеччині зі ствольної артилерії. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще одна дістала поранення.

Джерело: начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов

Деталі: За його словами, обстріл тривав з 04:30 до 05:30. Встановлено два влучання по території міста.

Реклама:

фото: Сергій Горбунов

Загиблий перебував удома в момент удару – снаряд влучив саме в житловий будинок. Також окупанти пошкодили фасади ще двох приватних осель.



