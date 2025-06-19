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Росіяни обстріляли Костянтинівку: одна людина загинула, ще одна – поранена

Анастасія ПроцЧетвер, 19 червня 2025, 10:54
Росіяни обстріляли Костянтинівку: одна людина загинула, ще одна – поранена
фото: Сергій Горбунов

Уранці 19 червня армія РФ обстріляла місто Костянтинівку на Донеччині зі ствольної артилерії. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще одна дістала поранення.

Джерело: начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов

Деталі: За його словами, обстріл тривав з 04:30 до 05:30. Встановлено два влучання по території міста. 

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фото: Сергій Горбунов

Загиблий перебував удома в момент удару – снаряд влучив саме в житловий будинок. Також окупанти пошкодили фасади ще двох приватних осель.

Донецька областьобстріл
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