Россияне обстреляли Константиновку: один человек погиб, еще один – ранен
Четверг, 19 июня 2025, 10:54
Утром 19 июня армия РФ обстреляла город Константиновку в Донецкой области из ствольной артиллерии. В результате атаки погиб один человек, еще один получил ранения.
Источник: начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов
Детали: По его словам, обстрел продолжался с 04:30 до 05:30. Установлено два попадания по территории города.
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Погибший находился дома в момент удара – снаряд попал именно в жилой дом. Также оккупанты повредили фасады еще двух частных домов.