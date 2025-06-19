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Россияне обстреляли Константиновку: один человек погиб, еще один – ранен

Анастасия ПроцЧетверг, 19 июня 2025, 10:54
Россияне обстреляли Константиновку: один человек погиб, еще один – ранен
фото: Сергей Горбунов

Утром 19 июня армия РФ обстреляла город Константиновку в Донецкой области из ствольной артиллерии. В результате атаки погиб один человек, еще один получил ранения.

Источник: начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов

Детали: По его словам, обстрел продолжался с 04:30 до 05:30. Установлено два попадания по территории города.

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фото: Сергей Горбунов

Погибший находился дома в момент удара – снаряд попал именно в жилой дом. Также оккупанты повредили фасады еще двух частных домов.

Донецкая областьобстрел
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