Іспанія виступає проти підвищення оборонних витрат НАТО

Іспанія планує виступити проти ініціативи НАТО щодо підвищення цільового показника оборонних витрат країн-членів до 5% від ВВП.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg

Деталі: За словами офіційного представника уряду, Іспанія готує офіційну відповідь на пропозицію генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

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Він також додав, що Мадрид не бачить підстав для збільшення цільового показника понад поточні 2% від ВВП.

Іспанія докладе зусиль, щоб заблокувати план Рютте на саміті в Гаазі наступного тижня, якщо він не змінить свою позицію, додав представник.

Нагадаємо:

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Раніше іспанська міністерка оборони Маргарити Роблес заявляла, що Іспанія дотримується свого плану щодо видатків на оборону в розмірі 2% ВВП. При цьому вона зазначала, що Іспанія не буде ветувати рішення НАТО про підвищення цільового рівня витрат на оборону під час саміту в Гаазі.

Тим часом міністр оборони США Піт Гегсет впевнений, що члени НАТО підтримають вимогу американського президента Дональда Трампа щодо збільшення витрат на оборону до 5% від ВВП.

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