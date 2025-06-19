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Іспанія виступає проти підвищення оборонних витрат НАТО

Ірина Кутєлєва, Анастасія ПроцЧетвер, 19 червня 2025, 14:31
Іспанія виступає проти підвищення оборонних витрат НАТО
Ілюстративне фото: Getty Images

Іспанія планує виступити проти ініціативи НАТО щодо підвищення цільового показника оборонних витрат країн-членів до 5% від ВВП.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg

Деталі: За словами офіційного представника уряду, Іспанія готує офіційну відповідь на пропозицію генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

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Він також додав, що Мадрид не бачить підстав для збільшення цільового показника понад поточні 2% від ВВП.

Іспанія докладе зусиль, щоб заблокувати план Рютте на саміті в Гаазі наступного тижня, якщо він не змінить свою позицію, додав представник.

Нагадаємо:

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  • Раніше іспанська міністерка оборони Маргарити Роблес заявляла, що Іспанія дотримується свого плану щодо видатків на оборону в розмірі 2% ВВП. При цьому вона зазначала, що Іспанія не буде ветувати рішення НАТО про підвищення цільового рівня витрат на оборону під час саміту в Гаазі.
  • Тим часом міністр оборони США Піт Гегсет впевнений, що члени НАТО підтримають вимогу американського президента Дональда Трампа щодо збільшення витрат на оборону до 5% від ВВП.

Читайте також статтю "ЄП" про те, що готує для України та союзників саміт НАТО у Гаазі.

ІспаніяНАТО
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