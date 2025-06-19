Испания выступает против повышения оборонных расходов НАТО
Четверг, 19 июня 2025, 14:31
Испания планирует выступить против инициативы НАТО по повышению целевого показателя оборонных расходов стран-членов до 5% от ВВП.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg
Детали: По словам официального представителя правительства, Испания готовит официальный ответ на предложение генерального секретаря НАТО Марка Рютте.
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Он также добавил, что Мадрид не видит оснований для увеличения целевого показателя сверх текущих 2% от ВВП.
Испания приложит усилия, чтобы заблокировать план Рютте на саммите в Гааге на следующей неделе, если он не изменит свою позицию, добавил представитель.
Напомним:
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- Ранее испанский министр обороны Маргарита Роблес заявляла, что Испания придерживается своего плана по расходам на оборону в размере 2% ВВП. При этом она отмечала, что Испания не будет ветировать решение НАТО о повышении целевого уровня расходов на оборону во время саммита в Гааге.
- Между тем министр обороны США Пит Хегсет уверен, что члены НАТО поддержат требование американского президента Дональда Трампа об увеличении расходов на оборону до 5% от ВВП.
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