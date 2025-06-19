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Україна повернула ще одну групу важкохворих захисників із російської неволі

Валентина РоманенкоЧетвер, 19 червня 2025, 14:43
Україна повернула ще одну групу важкохворих захисників із російської неволі
фото Коордштабу

В рамках стамбульських домовленостей 19 червня Україна повернула з російського полону ще одну групу захисників.

Джерело: президент Володимир Зеленський у TelegramКоординаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, Офіс омбудсмана, відео Міноборони

Пряма мова Зеленського: "Наші люди повертаються додому з російського полону. Це воїни Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Більшість із них перебувала в полоні з 2022 року.

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Захисники України, які воювали на Донеччині, Запоріжжі, Луганщині, Харківщині, Сумщині, Чернігівщині, Київщині. Працюємо над поверненням наших людей".

Деталі: Коордштаб уточнює, що відбувся черговий етап великого обміну полоненими у категорії "тяжкохворі і поранені" згідно з домовленостями у Стамбулі.

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Кожен звільнений у четвер захисник має важкі медичні діагнози та хвороби внаслідок поранень та перебування у полоні. У багатьох значна втрата ваги, дистрофія, виразки, проблеми із зором, захворювання опорно-рухового апарату, серцево-судинні хвороби та проблеми з травленням.

 
фото коордштабу

Більшість звільнених воїнів перебували в неволі понад 3 роки. Значна частина з них потрапила в полон під час оборони Маріуполя. 

Усі визволені нині захисники – представники рядового та сержантського складу

Як додає Лубінець, найстаршому звільненому 63 роки. Також додому повертається оборонець, у якого сьогодні день народження. Захиснику 45 років.

Загалом додому повертаються українці, що воювали на Донеччині, Луганщині, Херсонщині, Харківщині, Сумщині, Чернігівщині, а також в Запорізькій та Київській областях.

Звільнені з полону оборонці пройдуть всі необхідні медичні обстеження, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі.

Зазначається, що Координаційний штаб продовжує роботу і вже найближчим часом готує наступний етап обміну полоненими. 

полоненіобмін
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