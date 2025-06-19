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Украина вернула еще одну группу тяжелобольных защитников из российской неволи

Валентина РоманенкоЧетверг, 19 июня 2025, 14:43
Украина вернула еще одну группу тяжелобольных защитников из российской неволи
фото Коордштаба

В рамках стамбульских договоренностей 19 июня Украина вернула из российского плена еще одну группу защитников.

Источник: президент Владимир Зеленский в Telegram, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, Офис омбудсмена, видео Минобороны

Прямая речь Зеленского: "Наши люди возвращаются домой из российского плена. Это воины Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. Большинство из них находились в плену с 2022 года.

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Защитники Украины, которые воевали в Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Киевской областях. Работаем над возвращением наших людей".

Детали: Коордштаб уточняет, что состоялся очередной этап большого обмена пленными в категории "тяжелобольные и раненые" согласно договоренностям в Стамбуле.

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Каждый освобожденный в четверг защитник имеет тяжелые медицинские диагнозы и болезни в результате ранений и пребывания в плену. У многих значительная потеря веса, дистрофия, язвы, проблемы со зрением, заболевания опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистые болезни и проблемы с пищеварением.

 
фото коордштаб

Большинство освобожденных воинов находились в неволе более 3 лет. Значительная часть из них попала в плен во время обороны Мариуполя.

Все освобожденные сегодня защитники - представители рядового и сержантского состава.

Как добавляет Лубинец, самому старшему освобожденному 63 года. Также домой возвращается защитник, у которого сегодня день рождения. Защитнику 45 лет.

Всего домой возвращаются украинцы, воевавшие в Донецкой, Луганской, Херсонской, Харьковской, Сумской, Черниговской, а также в Запорожской и Киевской областях.

Освобожденные из плена оборонцы пройдут все необходимые медицинские обследования, получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также все положенные выплаты за все время пребывания в неволе.

Отмечается, что Координационный штаб продолжает работу и уже в ближайшее время готовит следующий этап обмена пленными.

пленныеобмен
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