"Це сучасний Гітлер, він не може далі існувати": Міністр оборони Ізраїлю про лідера Ірану
Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац відвідав місце ракетного удару іранськими військами та заявив, що лідер Ірану Алі Хаменеї є "сучасним Гітлером" і він "не може продовжувати своє існування".
Джерело: The Times of Israel
Пряма мова Каца: "Диктатор на чолі країни, яка зробила знищення Ізраїлю своєю метою, не може продовжувати існування".
Деталі: За його словами, Армія оборони Ізраїлю вже отримала відповідні інструкції й "розуміє, що для досягнення своїх цілей ця людина не повинна залишатися при владі". Кац наголосив, що в рамках воєнних цілей Ізраїль має право діяти рішуче, щоб ліквідувати таку загрозу.
Пряма мова Каца: "Я порівнюю це з ситуацією під час Голокосту. Якби Ізраїль уже існував і мав потужну армію, і ми знали, що можемо відправити ЦАХАЛ у бункер, щоб захопити ворога єврейського народу - Гітлера - і зірвати його план знищення євреїв, ми б це зробили. Ми б відправили армію, захопили його і ліквідували. І так само, відповідно, я бачу нинішню ситуацію: Хаменеї – це сучасний Гітлер".
Передісторія:
- Раніше цього тижня американські посадовці заявили, що Дональд Трамп свого часу наклав вето на ізраїльський план вбивства Хаменеї. Сам Трамп згодом заявив, що наразі "планів щодо його ліквідації немає - принаймні поки що".
- Водночас, за даними ЗМІ, Ізраїль не виключає сценарію, за якого "ліквідує" верховного лідера Ірану Хаменеї.