"Це сучасний Гітлер, він не може далі існувати": Міністр оборони Ізраїлю про лідера Ірану

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац відвідав місце ракетного удару іранськими військами та заявив, що лідер Ірану Алі Хаменеї є "сучасним Гітлером" і він "не може продовжувати своє існування".

Джерело: The Times of Israel

Пряма мова Каца: "Диктатор на чолі країни, яка зробила знищення Ізраїлю своєю метою, не може продовжувати існування".

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Деталі: За його словами, Армія оборони Ізраїлю вже отримала відповідні інструкції й "розуміє, що для досягнення своїх цілей ця людина не повинна залишатися при владі". Кац наголосив, що в рамках воєнних цілей Ізраїль має право діяти рішуче, щоб ліквідувати таку загрозу.

Пряма мова Каца: "Я порівнюю це з ситуацією під час Голокосту. Якби Ізраїль уже існував і мав потужну армію, і ми знали, що можемо відправити ЦАХАЛ у бункер, щоб захопити ворога єврейського народу - Гітлера - і зірвати його план знищення євреїв, ми б це зробили. Ми б відправили армію, захопили його і ліквідували. І так само, відповідно, я бачу нинішню ситуацію: Хаменеї – це сучасний Гітлер".

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