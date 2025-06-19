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"Это современный Гитлер, он не может дальше существовать": Министр обороны Израиля о лидере Ирана

Ольга КацимонЧетверг, 19 июня 2025, 15:08
Это современный Гитлер, он не может дальше существовать: Министр обороны Израиля о лидере Ирана
Министр обороны Израиля Исраэль Кац и Верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Фото - gettу images, коллаж - УП

Министр обороны Израиля Исраэль Кац посетил место ракетного удара, нанесённого иранскими силами, и заявил, что лидер Ирана Али Хаменеи является "современным Гитлером" и он "не может продолжать своё существование".

Источник: The Times of Israel

Прямая речь Каца: "Диктатор во главе страны, которая сделала уничтожение Израиля своей целью, не может продолжать существование".

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Детали: По его словам, Армия обороны Израиля уже получила соответствующие инструкции и "понимает, что для достижения своих целей этот человек не должен оставаться у власти". Кац подчеркнул, что в рамках военных целей Израиль имеет право действовать решительно, чтобы ликвидировать подобную угрозу.

Прямая речь Каца: "Я сравниваю это с ситуацией времён Холокоста. Если бы Израиль уже существовал и имел мощную армию, и мы знали, что можем отправить ЦАХАЛ в бункер, чтобы захватить врага еврейского народа - Гитлера - и сорвать его план уничтожения евреев, мы бы это сделали. Мы бы отправили армию, захватили его и ликвидировали. И точно так же я воспринимаю нынешнюю ситуацию: Хаменеи - это современный Гитлер".

Предыстория:

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  • Ранее на этой неделе американские чиновники сообщили, что Дональд Трамп в своё время наложил вето на израильский план убийства Хаменеи. Сам Трамп позднее заявил, что в настоящее время "планов по его ликвидации нет - по крайней мере пока".
  • В то же время, по данным СМИ, Израиль не исключает сценария, при котором "ликвидирует" верховного лидера Ирана Хаменеи.

ИранИзраильвойна
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