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Єврокомісія залишить замороженими активи РФ в 210 млрд євро до кінця 2025 року

Тетяна Висоцька, Альона Мазуренко Четвер, 19 червня 2025, 15:52
Єврокомісія залишить замороженими активи РФ в 210 млрд євро до кінця 2025 року
Ілюстративне фото: Getty Images

Європейський Союз планує залишати активи Росії на території ЄС у сумі 210 млрд євро замороженими для направлення надзвичайних прибутків від них на користь України, як мінімум, до кінця 2025 року.

Джерело: речник Європейської комісії Маркус Ламмерт у коментарі журналістам 19 червня в Брюсселі, кореспондентка "Європейської правди"

Деталі: Речник Єврокомісії наголосив, що 210 млрд євро російських активів в ЄС будуть залишатися замороженими як мінімум до кінця 2025 року, а надзвичайні прибутки від них будуть передаватися для підтримки України.

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"Ми знерухомили активи Росії, яких в ЄС 210 мільярдів євро, і ми використовуємо прибутки від цих активів для підтримки України за допомогою кредитів G7 на суму 45 мільярдів євро. Ці гроші йдуть, наприклад, на українську оборонну промисловість та відновлення енергетики", – розповів Ламмерт.

Він нагадав, що "потім ці кредити будуть погашені за рахунок майбутніх потоків надзвичайних надходжень від знерухомлених російських активів". 

"Перший платіж у розмірі 3 млрд євро було надіслано Україні в січні (2025. – Ред.), 1 млрд євро – у березні, ще 1 млрд – у квітні, 1 млрд – у травні, і 1 млрд – минулої п'ятниці. Виплати триватимуть протягом цього року", – повідомив речник Єврокомісії.

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"ЄС завжди чітко заявляв, що Росія має заплатити за збитки, завдані цією війною. Юридично обґрунтовані та фінансово життєздатні варіанти компенсації збитків, завданих Росією Україні, повинні залишатися на столі переговорів, і ми повинні продовжувати їх обговорювати", – підкреслив Маркус Ламмерт. 

Як повідомляла "Європейська правда", заступниця глави Офісу президента Ірина Мудра розкритикувала нещодавнє рішення про передачу 3 млрд євро російських активів, заморожених у Європі, західним інвесторам.

Варто зазначити, що в ЄС тривалий час ведуть дискусії щодо конфіскації заморожених активів РФ і передачі їх Україні.

Однак великі країни, такі як  Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, виступають проти, оскільки побоюються, що, конфіскувавши кошти, ЄС відлякає міжнародних інвесторів і втратить свою найбільшу перевагу в мирних переговорах.

російсько-українська війнагрошіЄврокомісія
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