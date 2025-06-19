Еврокомиссия оставит замороженными активы РФ в 210 млрд евро до конца 2025 года

Европейский Союз планирует оставлять активы России на территории ЕС в сумме 210 млрд евро замороженными для направления чрезвычайных доходов от них в пользу Украины, как минимум, до конца 2025 года.

Источник: представитель Европейской комиссии Маркус Ламмерт сообщил журналистам 19 июня в Брюсселе, корреспондент "Европейской правды"

Детали: Представитель Еврокомиссии отметил, что 210 млрд евро российских активов в ЕС будут оставаться замороженными как минимум до конца 2025 года, а чрезвычайные доходы от них будут передаваться для поддержки Украины.

Реклама:

"Мы обездвижили активы России, которых в ЕС 210 миллиардов евро, и мы используем доходы от этих активов для поддержки Украины с помощью кредитов G7 на сумму 45 миллиардов евро. Эти деньги идут, например, на украинскую оборонную промышленность и восстановление энергетики", – рассказал Ламмерт.

Он напомнил, что "потом эти кредиты будут погашены за счет будущих потоков чрезвычайных поступлений от обездвиженных российских активов".

"Первый платеж в размере 3 млрд евро был направлен Украине в январе (2025. – Ред.), 1 млрд евро – в марте, еще 1 млрд – в апреле, 1 млрд – в мае, и 1 млрд – в прошлую пятницу. Выплаты будут продолжаться в течение этого года", – сообщил представитель Еврокомиссии.

РЕКЛАМА:

"ЕС всегда четко заявлял, что Россия должна заплатить за ущерб, нанесенный этой войной. Юридически обоснованные и финансово жизнеспособные варианты компенсации ущерба, нанесенного Россией Украине, должны оставаться на столе переговоров, и мы должны продолжать их обсуждать", – подчеркнул Маркус Ламмерт.

Как сообщала "Европейская правда", заместитель главы Офиса президента Ирина Мудрая раскритиковала недавнее решение о передаче 3 млрд евро российских активов, замороженных в Европе, западным инвесторам.

Стоит отметить, что в ЕС длительное время ведут дискуссии о конфискации замороженных активов РФ и передачи их Украине.

Однако крупные страны, такие как Франция, Германия, Италия, Испания, выступают против, поскольку опасаются, что, конфисковав средства, ЕС отпугнет международных инвесторов и потеряет свое самое большое преимущество в мирных переговорах.