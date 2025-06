На тлі корупційної справи Чернишов лишається за кордоном. У віцепрем’єра кажуть: "відрядження за планом"

У пресслужбі віцепрем’єра-міністра національної єдності Олексія Чернишова кажуть, що він "перебуває у плановому відрядженні в країнах Європейського Союзу".

Джерело: пресслужба Чернишова у коментарі "Українській правді"

Дослівно: "Відрядження проходить у штатному режимі. Звертаємо увагу, що подібні робочі поїздки є звичною частиною роботи віцепрем'єр-міністра.

Принагідно нагадуємо, що перебіг робочих зустрічей віцепрем’єр-міністра, зокрема у закордонних відрядженнях, висвітлюється на офіційній сторінці Олексія Чернишова у Facebook та на офіційних ресурсах Міністерства національної єдності".

Деталі: На уточнююче запитання, як довго ще триватиме відрядження міністра і чи планує він повертатись в Україну, у пресслужбі відповіли, що обмежаться суто процитованим вище коментарем.

17 червня Міністерство національної єдності організовувало всеукраїнський форум "Human capital dimension at the URC 2025. Focusing on Return and Recovery". Чернишов включався на захід у форматі відеоконференції.

19 червня Чернишов повідомляв у Facebook, що в рамках робочого візиту до ЄС провів низку зустрічей з представниками Ради Європи, супроводжуючи повідомлення фотографіями. До прикладу – з президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою, з якою, з його слів, мав зустріч у Брюсселі.

