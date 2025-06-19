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На фоне дела НАБУ Чернышов остается за границей. У вице-премьера говорят: "командировка по плану"

Валентина Романенко, Николай ТопаловЧетверг, 19 июня 2025, 15:57
На фоне дела НАБУ Чернышов остается за границей. У вице-премьера говорят: командировка по плану
фото из Facebook Чернышова

В пресс-службе вице-премьера-министра национального единства Алексея Чернышова говорят, что он "находится в плановой командировке в странах Европейского Союза".

Источник: пресс-служба Чернышова в комментарии "Украинской правде"

Дословно: "Командировка проходит в штатном режиме. Обращаем внимание, что подобные рабочие поездки являются привычной частью работы вице-премьер-министра.

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Попутно напоминаем, что ход рабочих встреч вице-премьер-министра, в частности в зарубежных командировках, освещается на официальной странице Алексея Чернышева в Facebook и на официальных ресурсах Министерства национального единства".

Детали: На уточняющий вопрос, как долго еще продлится командировка министра и планирует ли он возвращаться в Украину, в пресс-службе ответили, что ограничатся сугубо процитированным выше комментарием.

17 июня Министерство национального единства организовывало всеукраинский форум "Human capital dimension at the URC 2025. Focusing on Return and Recovery". Чернышов включался на мероприятие в формате видеоконференции.

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19 июня Чернышов сообщал в Facebook, что в рамках рабочего визита в ЕС провел ряд встреч с представителями Совета Европы, сопровождая сообщения фотографиями. К примеру - с президентом Европейского парламента Робертой Мецолой, с которой, по его словам, встречался в Брюсселе.

 

Предыстория:

  • 13 июня НАБУ и САП заявили о разоблачении коррупционной сделки в строительной сфере с участием топ-чиновников государства, которая могла привести к причинению государству более 1 млрд грн убытков.
  • Антикоррупционные органы сообщили о подозрении 5 фигурантам, среди которых два человека, связанные с Чернышовым, - бывший государственный секретарь Минрегиона Василий Володин и бывший советник министра Максим Горбатюк.
  • 18 июня Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для Володина - его взяли под стражу на 60 дней, до 17 августа, с альтернативой внесения залога в размере 20 млн грн.
  • По информации УП в правоохранительных и политических кругах около месяца назад у Чернышова были проведены обыски.

Чернышев АлексейНАБУАнтикоррупционная прокуратуракоррупция
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