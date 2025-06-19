FT: Трамп раніше покинув саміт G7, бо недолюблює Макрона і не хотів бачитися зі Зеленським

Президент США Дональд Трамп достроково покинув саміт G7 нібито через неприязнь до президента Франції Емманюеля Макрона та незацікавленість у зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Джерело: публікація Financial Times, "Європейська правда"

Деталі: Видання відзначає, що НАТО скоротив майбутній саміт лідерів у Гаазі до лише однієї робочої сесії, щоб уникнути передчасного від’їзду президента США Дональда Трампа, як він нещодавно вчинив на саміті G7 у Канаді.

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Трамп стверджував, що йому потрібно в Вашингтон для вирішення конфлікту між Ізраїлем та Іраном.

"Але люди, обізнані з перемовинами, стверджують, що його рішення про від'їзд частково було викликане роздратуванням на французького президента Емманюеля Макрона, який здійснив зупинку в Гренландії та виступив проти планів Трампа взяти контроль над островом, а також відсутністю інтересу президента США до зустрічі з українським лідером", – йдеться у публікації.

Нагадаємо, президент США вирішив зірвати програму саміту G7 у Канаді і відлетіти додому, провівши з колегами з "Групи семи" менше одного дня.

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Очікувалось, що на полях саміту G7 Трамп та Зеленський мали провести переговори, однак через від’їзд президента США вони не відбулися.

Після того як Трамп залишив Канаду, він публічно нахамив Емманюелю Макрону.

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