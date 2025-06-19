FT: Трамп раньше покинул саммит G7, потому что недолюбливает Макрона и не хотел видеться с Зеленским

Президент США Дональд Трамп досрочно покинул саммит G7 якобы из-за неприязни к президенту Франции Эмманюэлю Макрону и незаинтересованности во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник: публикация Financial Times, "Европейская правда"

Детали: Издание отмечает, что НАТО сократил предстоящий саммит лидеров в Гааге до лишь одной рабочей сессии, чтобы избежать преждевременного отъезда президента США Дональда Трампа, как он недавно поступил на саммите G7 в Канаде.

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Трамп утверждал, что ему нужно в Вашингтон для решения конфликта между Израилем и Ираном.

"Но люди, знакомые с переговорами, утверждают, что его решение об отъезде частично было вызвано раздражением на французского президента Эмманюэля Макрона, который совершил остановку в Гренландии и выступил против планов Трампа взять контроль над островом, а также отсутствием интереса президента США к встрече с украинским лидером", – говорится в публикации.

Напомним, президент США решил сорвать программу саммита G7 в Канаде и улететь домой, проведя с коллегами из "Группы семи" менее одного дня.

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Ожидалось, что на полях саммита G7 Трамп и Зеленский должны были провести переговоры, однако из-за отъезда президента США они не состоялись.

После того как Трамп покинул Канаду, он публично нахамил Эмманюэлю Макрону.

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