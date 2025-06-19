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Проєкт "Дронопад": українські бійці вже вполювали кілька десятків "Шахедів"

Валентина РоманенкоЧетвер, 19 червня 2025, 16:39
Проєкт Дронопад: українські бійці вже вполювали кілька десятків Шахедів
скриншот із сайту проєкту "Дронопад"

За допомогою спеціального обладнання, закупленого фондом "Повернись живим" в рамках проєкту "Дронопад", українські військові збили вже кілька десятків ворожих дронів-камікадзе "Шахед".

Джерело: фонд Тараса Чмута

Дослівно: "У березні фонд "Повернись живим" інвестував у збиття "Шахедів", закупивши в рамках "Дронопаду" спеціальне обладнання, призначене для збиття цих ударних БПЛА (яке саме це обладнання в повідомленні не уточнюється -ред). Тепер є перші результати — військові відзвітували про збиття 17 БПЛА типу "Шахед" та 30 БПЛА типу "Гербера" – дешевшого аналога "Шахеда".

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Деталі: Як уточнили УП в фонді, це показники за травень-червень місяць.

Загалом у рамках "Дронопаду" з серпня 2024 українські бійці збили понад дві тисячі російських безпілотників.

Як зазначається, мета проєкту "Дронопад" – збиття трьох тисяч розвідувальних та ударних російських дронів.

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Пряма мова Чмута: "Як фонд ми вкладаємося не лише в майно, а й у навчання військових і аналіз ефективності кожного проєкту. Завдяки цьому ми впевнені, що кількість збиттів "Шахедів" ростиме. Коли ми запустили "Дронопад", все починалося з кількох збитих безпілотників, проте зараз, менш ніж через рік, рахунок пішов на тисячі. Проєкт масштабується, а разом з ним росте і кількість врятованих життів та сума збитків, які ми завдаємо ворогу".

Деталі: За словами Чмута, до проєкту долучені вже 88 бригад.

Зазначається, що використання модернізованих FPV проти російських дронів значно економить ресурси держави, оскільки у такому разі не застосовуються дороговартісні ракети систем ППО.

Дізнатися більше про те, як працює "Дронопад", можна на сторінці проєкту.

Що передувало: Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в коментарі УП розповів, як ПС розвивають напрямок дронової протиповітряної оборони та набирають операторів БпЛА- перехоплювачів.

За словами Ігната, дронова ППО допоможе раціонально застосовувати засоби, адже не можливо постійно використовувати дефіцитні авіаційні та зенітні керовані ракети і загалом саму авіацію для полювання за ворожими дронами. Противник запускає все більше "Шахедів", тож Сили оборони шукають різні методи протидії.

ШахедбезпілотникиППО
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