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Проект "Дронопад": украинские бойцы уже сбили несколько десятков "Шахедов"

Валентина РоманенкоЧетверг, 19 июня 2025, 16:39
Проект Дронопад: украинские бойцы уже сбили несколько десятков Шахедов
скриншот с сайта проекта «Дронопад»

С помощью специального оборудования, закупленного фондом "Повернись живим" в рамках проекта "Дронопад", украинские военные сбили уже несколько десятков вражеских дронов-камикадзе "Шахед".

Источник: фонд Тараса Чмута

Дословно: "В марте фонд "Вернись живым" инвестировал в сбивание "Шахедов", закупив в рамках "Дронопада" специальное оборудование, предназначенное для сбивания этих ударных БПЛА (какое именно это оборудование в сообщении не уточняется -ред). Теперь есть первые результаты – военные отчитались о сбитии 17 БПЛА типа "Шахед" и 30 БПЛА типа "Гербера" – более дешевого аналога "Шахеда".

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Детали: Как уточнили УП в фонде, это показатели за май-июнь месяц.

Всего в рамках "Дронопада" с августа 2024 года украинские бойцы сбили более двух тысяч российских беспилотников.

Как отмечается, цель проекта "Дронопад" - сбитие трех тысяч разведывательных и ударных российских дронов.

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Прямая речь Чмута: "Как фонд мы вкладываемся не только в имущество, но и в обучение военных и анализ эффективности каждого проекта. Благодаря этому мы уверены, что количество сбитий "Шахедов" будет расти. Когда мы запустили "Дронопад", все начиналось с нескольких сбитых беспилотников, однако сейчас, менее чем через год, счет пошел на тысячи. Проект масштабируется, а вместе с ним растет и количество спасенных жизней и сумма ущерба, который мы наносим врагу".

Детали: По словам Чмута, к проекту приобщены уже 88 бригад.

Отмечается, что использование модернизированных FPV против российских дронов значительно экономит ресурсы государства, поскольку в таком случае не применяются дорогостоящие ракеты систем ПВО.

Узнать больше о том, как работает "Дронопад", можно на странице проекта.

Что предшествовало: Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в комментарии УП рассказал, как ВС развивают направление дроновой противовоздушной обороны и набирают операторов БпЛА- перехватчиков.

По словам Игната, дроновая ПВО поможет рационально применять средства, ведь невозможно постоянно использовать дефицитные авиационные и зенитные управляемые ракеты и вообще саму авиацию для охоты за вражескими дронами. Противник запускает все больше "Шахедов", поэтому Силы обороны ищут различные методы противодействия.

ШахедбеспилотникиПВО
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