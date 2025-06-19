Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленського чекають на саміті ЄС в Брюсселі, але він ще не підтвердив візит

Тетяна Висоцька, Альона Мазуренко Четвер, 19 червня 2025, 18:01
Зеленського чекають на саміті ЄС в Брюсселі, але він ще не підтвердив візит
фото ОП

У Європейській раді розраховують на присутність президента України Володимира Зеленського на засіданні лідерів ЄС у Брюсселі 26 червня, але досі не отримали від Офісу президента офіційного підтвердження візиту.

Джерело: про це кореспондентці "Європейської правди" на умовах анонімності розповіли посадовець Ради ЄС та брюссельський дипломат однієї з держав ЄС, обізнані з підготовкою програми Європейської ради 26-27 червня

Деталі: Як повідомили співрозмовники "ЄвроПравди", Зеленський отримав запрошення на саміт Європейської Ради в Брюсселі, але не дав офіційної відповіді, чи приїде, чи ні.

Реклама:

"Ми запросили його (Зеленського. – ред.) на засідання Європейської ради, але його участь наразі не підтверджена офіційно", – розповів "ЄвроПравді" посадовець ЄС.

Тим не менш, станом на зараз, у робочому варіанті порядку денного саміту лідерів ЄС 26-27 червня зазначається, що Зеленський візьме в ньому участь.

"Саміт розпочнеться 26 червня об 11:00 з президентом Зеленським. Наразі невідомо, чи буде він особисто, чи за відеозв’язком", – повідомив дипломат європейської держави.

РЕКЛАМА:

Як повідомляла "Європейська правда", Володимир Зеленський має намір бути особисто присутнім на саміті НАТО у Гаазі 24-25 червня.

Але на тлі все меншої зацікавленості президента США Дональда Трампа у вирішенні війни в Україні деякі українські посадовці, за даними ЗМІ, сумніваються в доцільності візиту президента Зеленського на саміт НАТО.

Зауважимо, що програма цьогорічного саміту НАТО була навмисне скорочена, аби підлаштуватись під президента США Дональда Трампа.

ЗеленськийЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фото, відеоНа Прикарпатті знайшли 5-річного хлопчика, якого шукали понад три доби
Рада Безпеки ООН обговорила масштабні атаки РФ на Україну
Сибіга відреагував на заяву Путіна про "ногу російського солдата": Приносить лише смерть
Комбат 47-ї бригади: Командування не поспішає вирішувати ситуацію з "дебільними завданнями"
Іран повернеться до "дипломатичних заходів" тільки після припинення ізраїльських атак
Директор благодійного фонду ошукав військових і волонтера, імітуючи допомогу ЗСУ – прокуратура
Усі новини...
Зеленський
ЗМІ: Зеленський може зустрітись із європейськими лідерами після саміту НАТО
FT: Трамп раніше покинув саміт G7, бо недолюблює Макрона і не хотів бачитися зі Зеленським
Зеленський поклав квіти до будинку в Києві, де Росія вбила ракетою 23 людини
Останні новини
08:24
Генштаб: майже 190 бойових зіткнень за добу, найактивніше – на Покровському напрямку
07:58
ЦАХАЛ заявив про ліквідацію командира КВІР, відповідального за запуск дронів
07:32
Магучіх посіла друге місце на етапі Діамантової ліги у Парижі
07:28
фото, відеоНа Прикарпатті знайшли 5-річного хлопчика, якого шукали понад три доби
06:46
Генштаб оновив дані про втрати ворога: мінус ще 1060 російських окупантів
06:02
Рада Безпеки ООН обговорила масштабні атаки РФ на Україну
05:10
Небензя назвав російський "меморандум" "найкращою пропозицією" для Києва
04:20
Трамп про переговори: Росія та Україна досягають незначного прогресу
03:20
оновленоПо всій Україні оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики
02:52
Трамп заявив про укладення договору між Конго і Руандою
Усі новини...
Реклама:
Реклама: