Зеленского ждут на саммите ЕС в Брюсселе, но он еще не подтвердил визит

В Европейском совете рассчитывают на присутствие президента Украины Владимира Зеленского на заседании лидеров ЕС в Брюсселе 26 июня, но до сих пор не получили от Офиса президента официального подтверждения визита.

Источник: об этом корреспонденту "Европейской правды" на условиях анонимности сообщили чиновник Совета ЕС и брюссельский дипломат одного из государств ЕС, знакомые с подготовкой программы Европейского совета 26-27 июня

Детали: Как сообщили собеседники "ЕвроПравды", Зеленский получил приглашение на саммит Европейского Совета в Брюсселе, но не дал официального ответа, приедет или нет.

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"Мы пригласили его(Зеленского. – ред.) на заседание Европейского совета, но его участие пока не подтверждено официально", – рассказал "ЕвроПравде" чиновник ЕС.

Тем не менее, по состоянию на сейчас, в рабочем варианте повестки дня саммита лидеров ЕС 26-27 июня отмечается, что Зеленский примет в нем участие.

"Саммит начнется 26 июня в 11:00 с президентом Зеленским. Пока неизвестно, будет ли он лично или по видеосвязи", – сообщил дипломат европейского государства.

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Как сообщала "Европейская правда", Владимир Зеленский намерен лично присутствовать на саммите НАТО в Гааге 24-25 июня.

Но на фоне все меньшей заинтересованности президента США Дональда Трампа в решении войны в Украине некоторые украинские чиновники, по данным СМИ, сомневаются в целесообразности визита президента Зеленского на саммит НАТО.

Заметим, что программа нынешнего саммита НАТО была намеренно сокращена, чтобы подстроиться под президента США Дональда Трампа.