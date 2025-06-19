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ЗМІ: Зеленський може зустрітись із європейськими лідерами після саміту НАТО

Олег Павлюк, Альона Мазуренко Четвер, 19 червня 2025, 18:17
ЗМІ: Зеленський може зустрітись із європейськими лідерами після саміту НАТО
Володимир Зеленський на саміті НАТО, Getty Images

У Гаазі може відбутись зустріч на високому рівні за участю України, європейських союзників і генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Джерело: редактор "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк в Х, "Європейська правда"

Деталі: Джозвяк нагадав, що на прийдешньому саміті НАТО в Гаазі не планується проведення Ради Україна-НАТО на високому рівні.

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"Хоча на наступному тижні на саміті НАТО не відбудеться офіційної зустрічі Ради Україна-НАТО на рівні лідерів, планується українська зустріч із Зеленським, Рютте та іншими європейськими лідерами в Гаазі безпосередньо після саміту НАТО", – поділився він.

Як повідомлялось, саміт НАТО, який відбудеться 24-25 червня в Гаазі, пройде у суттєво скороченому форматі і триватиме менш ніж добу.

А засідання Ради Україна-НАТО відбудеться тільки на рівні міністрів закордонних справ.

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Відомо, що президент України Володимир Зеленський запрошений на офіційну вечерю для лідерів НАТО, яку ввечері 24 червня прийме король Нідерландів.

Але на тлі все меншої зацікавленості США у вирішенні війни в Україні деякі українські посадовці, за даними ЗМІ, сумніваються в доцільності візиту Зеленського на саміт НАТО.

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ЗеленськийНАТО
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