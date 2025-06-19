СМИ: Зеленский может встретиться с европейскими лидерами после саммита НАТО

В Гааге может состояться встреча на высоком уровне с участием Украины, европейских союзников и генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Источник: редактор "Радио Свобода" Рикард Джозвяк в Х, "Европейская правда"

Детали: Джозвяк напомнил, что на предстоящем саммите НАТО в Гааге не планируется проведение Совета Украина-НАТО на самом высоком уровне.

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"Хотя на следующей неделе на саммите НАТО не состоится официальная встреча Совета Украина-НАТО на уровне лидеров, планируется украинская встреча с Зеленским, Рютте и другими европейскими лидерами в Гааге непосредственно после саммита НАТО", – поделился он.

Как сообщалось, саммит НАТО, который состоится 24-25 июня в Гааге, пройдет в существенно сокращенном формате и продлится менее суток.

А заседание Совета Украина-НАТО состоится только на уровне министров иностранных дел.

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Известно, что президент Украины Владимир Зеленский приглашен на официальный ужин для лидеров НАТО, который вечером 24 июня примет король Нидерландов.

Но на фоне все меньшего интереса США к решению войны в Украине некоторые украинские чиновники, по данным СМИ, сомневаются в целесообразности визита Зеленского на саммит НАТО.

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