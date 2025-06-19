Зеленський про РФ та Іран: Не можна дозволяти агресивним режимам об’єднуватись

Президент України Володимир Зеленський у зверненні 19 червня заявив, що Росія зараз намагається врятувати іранську ядерну програму.

Джерело: звернення 19 червня

Пряма мова: "Зараз Росія намагається врятувати іранську ядерну програму – інакше їхні публічні сигнали та непублічну активність не можна трактувати. Коли хтось із їхніх спільників втрачає змогу експортувати війну, Росія страждає і намагається втрутитись. Це так цинічно. І це знову й знову доводить, що не можна дозволяти агресивним режимам об’єднуватись і ставати партнерами".

Реклама:

Деталі: Зеленський також розповів, що провів нараду щодо санкцій, доручив міністру закордонних справ України, розвідкам та всій команді нашої держави запропонувати партнерам нові формати санкційної роботи.

Пряма мова: "Потрібне реальне припинення вогню. Потрібне реальне закінчення війни. Україна готова зустрічатися на найвищому рівні – це рівень саме рішень. Я готовий зустрічатись у будь-якому форматі з тими, хто ухвалює рішення і хто має відповідні повноваження, зокрема з Путіним, хоч він і пересидів конституційні повноваження щонайменше на три терміни.

І бажано закінчити війну в цьому терміні Президента Трампа. Я дуже розраховую на його допомогу. Дуже розраховую на вплив Сполучених Штатів. Це те, що може допомогти. Санкції потрібні. Дипломатія потрібна. Безпека потрібна".