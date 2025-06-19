Зеленский о РФ и Иране: Нельзя позволять агрессивным режимам объединяться

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении 19 июня заявил, что Россия сейчас пытается спасти иранскую ядерную программу.

Источник: обращение 19 июня

Прямая речь: "Сейчас Россия пытается спасти иранскую ядерную программу – иначе их публичные сигналы и непубличную активность нельзя трактовать. Когда кто-то из их сообщников теряет возможность экспортировать войну, Россия страдает и пытается вмешаться. Это так цинично. И это снова и снова доказывает, что нельзя позволять агрессивным режимам объединяться и становиться партнерами".

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Детали: Зеленский также рассказал, что провел совещание по санкциям, поручил министру иностранных дел Украины, разведкам и всей команде нашего государства предложить партнерам новые форматы санкционной работы.

Прямая речь: "Нужно реальное прекращение огня. Нужно реальное окончание войны. Украина готова встречаться на самом высоком уровне – это уровень именно решений. Я готов встречаться в любом формате с теми, кто принимает решения и кто имеет соответствующие полномочия, в частности с Путиным, хотя он и пересидел конституционные полномочия минимум на три срока.

И желательно закончить войну в этом сроке Президента Трампа. Я очень рассчитываю на его помощь. Очень рассчитываю на влияние Соединенных Штатов. Это то, что может помочь. Санкции нужны. Дипломатия нужна. Безопасность нужна".