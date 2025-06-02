Родина Портнова розжилася 6 квартирами в Дубаї за майже 2 млн доларів – ЗМІ

Цивільна дружина і донька тіньового куратора судів та наближеного до експрезидента-втікача юриста Андрія Портнова у 2022-2023 роках придбали у Дубаї 6 квартир на понад 2 мільйони доларів. П'ять об'єктів досі у власності родини Портнова.

Джерело: розслідування проєкту "Схеми"

Деталі: Журналісти отримали інформацію із Земельного департаменту Дубаю, а також комунальних підприємств, що перебувають у державній власності ОАЕ.

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Першу квартиру дочка Андрія Портнова Лілія придбала у жовтні 2022 року в житловому комплексі Sobha Hartland One Park Avenue. Згідно з даними з дубайських реєстрів, ця нерухомість площею майже 69 квадратних метрів обійшлась у близько 320 тисяч доларів.

Інші об’єкти нерухомості в ОАЕ дочка і цивільна дружина експосадовця почали активно купувати з літа 2023 року.

У липні квартиру на 46,5 квадратних метрів Лілія Портнова придбала за майже 250 тисяч доларів, також у забудовника Sobha, але згодом її продала.

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У серпні цивільна дружина Портнова Анастасія Валяєва інвестувала у квартиру на майже 110 квадратних метрів у ЖК неподалік – Sobha Hartland Waves Opulence. Вартість цих апартаментів – понад 600 тисяч доларів. Здачу житлового комплексу планують у вересні 2025 року.

У тому ж комплексі через місяць, 9 вересня 2023-го, понад 400 тисяч доларів інвестувала у квартиру і Лілія Портнова.

Того ж дня Валяєва інвестувала ще в одне будівництво – Sobha Creek Vista Heights – Tower A. Там вона стала власницею апартаментів площею 90 квадратних метрів за понад 550 тисяч доларів. Завершити будівництво цього комплексу планують в 2026-му.

Ще через місяць – у жовтні 2023 року – Лілія Портнова купила ще одну квартиру в Empire Residence в районі Jumeirah Village Circle. 34 квадратних метри обійшлись у понад 132 тисячі доларів.

Журналісти з’ясували за допомогою реєстрів, що попри власну нерухомість у Дубаї, у листопаді 2023 року Лілія Портнова орендувала на рік ще одні апартаменти в ЖК District One Residences 18, за майже 36 тисяч доларів.

Дочка Портнова Лілія має громадянство Швейцарії. У міжнародних реєстрах не вдалося знайти згадок про підприємницьку діяльність доньки Портнова.

Інформації про актуальний бізнес Анастасії Валяєвої також немає, але до 2020 року вона була вказана власницею компанії Vasilisa Group, яка до цього мала назву Portnov Group і належала Андрію Портнову.

Журналісти звернулися за коментарем до Валяєвої та Портнової, а також до адвокатів, які раніше представляли самого Портнова в судах, щоб уточнити про походження коштів на елітне дубайське майно. На момент публікації вони не отримали відповідей.

Що передувало:

Колишнього радника колишнього українського президента-втікача Віктора Януковича – Андрія Портнова – застрелили у Мадриді 21 травня.

Проросійський Портнов був першим заступником голови Адміністрації президента Віктора Януковича, й у липні 2022 року стало відомо, що він виїхав з України через Закарпаття.

Також він перебував під санкціями США з грудня 2021 року. Його внесли до переліку осіб за так званим "актом Магнітського". До цього списку вносять високопосадовців, причетних до порушення прав людини та масштабної корупції. У США його звинувачують у торгівлі впливом на українські суди.

Вбивство Андрія Портнова біля воріт Американської школи в Позуело-де-Аларкон, коли він відводив своїх 10-річну та 12-річну дочок, шокувало учнів, вчителів та мешканців цього елітного району Мадрида.

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"Без суду і слідства". Чим Андрій Портнов займався напередодні вбивства?