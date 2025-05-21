Юрист у диявола. Що відомо про вбивство Портнова в Мадриді та чим він займався в останні роки життя

Вранці 21 травня поблизу елітної американської школи в Мадриді пролунали постріли. Поранений чоловік впав на землю. Очевидці відразу повідомили про інцидент поліції.

За кілька годин у світових медіа з'явилися новини про вбивство українського експолітика і юриста, 51-річного Андрія Портнова.

Загибель Портнова підтвердили УП співрозмовники в його оточенні, а також одне з високопоставлених джерел у силових структурах України.

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Українська сторона офіційно не коментувала вбивство одіозного експолітика.

Іспанські ЗМІ повідомляють, що Портнов отримав п'ять вогнепальних поранень. Постріл у голову був смертельним.

"Українська правда" розповідає, що наразі відомо про вбивство Портнова, чому його називали "тіньовим" куратором судів в Україні та чим він займався в останні роки життя.

Хід подій і версії слідства

Приблизно о 09:15 до іспанської поліції надійшов виклик про стрілянину в одному з престижних районів Мадрида – Посуело.

Як інформують іспанські ЗМІ, чоловік щойно відвів своїх дітей до американської школи. Коли він повертався до власної автівки, чорного Mercedes, в нього п'ять разів вистрілили.

План американської школи в Мадриді Джерело: El Mundo

"Коли він був на парковці на вулиці Калле-де-Амеріка менш ніж за три метри від машини, йому вистрілив у спину чоловік у спортивному костюмі з прикритою головою… Один із пострілів влучив у шию. Коли поранений впав обличчям донизу, йому вистрелили в голову. Це попередні дані поліції", – пише іспанська газета "El Mundo".

Після виклику на місце злочину прибули поліцейські, криміналісти й медики. Працівники служби невідкладної медичної допомоги (SUMMA 112) констатували смерть внаслідок травм, несумісних із життям, отриманих від вогнепальних поранень.

#SUMMA112 confirma el fallecimiento de un varón con heridas por arma de fuego en #PozueloDeAlarcón.



Colabora @SEAPAPozuelo y #PolicíaLocal.@policia se encarga de la investigación. pic.twitter.com/yJJnoCcval — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) May 21, 2025

Кілька годин по тому поліція ідентифікувала вбитого. Ним виявився проросійський колишній політик Андрій Портнов.

Приблизно о 13:00 за мадридським часом слідчі закінчили збирати докази. О 14:00 працівники похоронного бюро забрали тіло. Над територією школи літали безпілотники та гелікоптер у пошуках зловмисників.

За даними газети "El País", нападників було "двоє чи троє".

Журналісти щоденника "El Mundo" із посиланням на слідчі джерела повідомляють, що поліція розшукує щонайменше двох чоловіків, які могли брати участь у вбивстві.

За словами свідків, на яких посилається газета, кілер був одягнений у синій спортивний костюм та мав поясну сумку. Джерела "El Mundo" кажуть, що у вбивці міг бути спільник, який, імовірно, чекав його на мотоциклі. Інші співрозмовники видання зазначають, що злочинець втік до району Каса-де-Кампо.

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Ще одна іспанська газета "ABC" із посиланням на очевидців також зазначає, що, найімовірніше, кілер утік у напрямку Каса-де-Кампо. У повідомленні йдеться, що в стрілка могли бути один або два спільники. Очевидці розповіли журналістам про якихось "хлопців на мотоциклі".

В районі Каса-де-Кампо триває масштабна пошукова операція.

Іспанська поліція розглядає дві версії вбивства: зведення рахунків у кримінальному середовищі або політичний мотив.

Станом на 20:00 за Києвом 21 травня ніхто не затриманий.

УП намагалася з'ясувати, чи відомі українським силовикам деталі вбивства Портнова в Мадриді, але ніхто не захотів спілкуватися з нами на цю тему.

"Озерка", "Приват", ДКЦПФР, Коломойський, Тимошенко і "любі друзі"

Будь-яка з оперативних версій іспанських правоохоронців може пролити світло на спосіб і механізм виконання вбивства, але навряд відповість на запитання, хто є його замовником. Такої строкатої політичної біографії, як у Портнова, годі й шукати. Лише перелік тих, кому він перейшов дорогу, може зайняти не один том судової справи.

Наразі переважно згадують те, що Портнов був заступником голови Адміністрації президента за правління Віктора Януковича в 2010–2014 роках. Однак свою публічну кар'єру він розпочинав задовго до того, як його стали називати "батьком" чи "тіньовим куратором" судової системи.

З 1997 року, коли Портнов став на шлях політика, його ім'я в тому чи іншому статусі фігурувало в десятку гучних справ. Його звинувачували в погрозах вбивством начальниці юридичного управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) Оксані Сахнацькій, пов'язували з убивством голови цієї комісії Анатолія Ромашка та смертю прокурора Дніпропетровської області Володимира Шуби.

На ранньому етапі кар'єри Портнову приписували роботу на структури фінансово-промислової групи "Приват". Їй закидали, зокрема, рейдерські напади на відомий дніпровський ринок "Озерка" і спробу "реприватизації" Нікопольського заводу феросплавів, контрольованого зятем експрезидента Леоніда Кучми Віктором Пінчуком.

Сам юрист заперечував свій зв'язок з "Приватом", так само як і не визнавав цієї співпраці один із очільників групи Ігор Коломойський.

2005 року в так званій історії "любих друзів" часів президентства Віктора Ющенка Портнов представляв у суді інтереси держсекретаря Олександра Зінченка. Той звинувачував соратників тодішнього глави держави, Олександра Третьякова та Миколу Мартиненка, в корупції і оскаржував суміщення депутатського мандата і посади на той момент секретаря РНБО Петра Порошенка.

Більшість звинувачень на адресу юриста стали публічними в період "політичної війни" між Ющенком та експрем'єркою Юлією Тимошенко. Тоді Портнов працював керівником юридичного департамента БЮТ і був нардепом від цієї політичної сили.

За часів прем'єрства Тимошенко його роль була досить відчутною. Найперше Портнов брав активну участь у перипетіях довкола приватизації Одеського припортового заводу, де протистояв Ющенку і своєму давньому знайомому (якого цурався) Ігорю Коломойському.

Не до кінця розкритою залишається його роль і в підготовці "газових угод" між Україною та Росією. Як стверджували співрозмовники УП в БЮТ, у той час жоден чи то партійний, чи то урядовий документ не міг пройти повз керівника юридичного департаменту.

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Юрист Януковича і "батько судової системи"

На президентських виборах 2010 року Портнов працював у штабі Юлії Тимошенко. Навіть готував і представляв у суді оскарження результатів голосування. Але вже за два місяці відбувається черговий різкий розворот у його політичній кар'єрі. Президент Віктор Янукович призначає "юриста Тимошенко" заступником глави своєї Адміністрації – керівником Головного управління з питань судової реформи та судоустрою.

За іронією долі, однією з головних справ, які Портнов вів за часів Януковича, стало "супроводження" звинувачень тієї таки Тимошенко в "газовій справі".

Другим і, напевно, одним із головних треків, за які відповідав скандальний юрист, є вплив на судову систему, а також розробка й ухвалення нового Кримінально-процесуального кодексу 2012 року. Саме знання всіх лазівок у цьому документі та кураторство призначень у судах надалі Портнов використовуватиме у багатьох гучних політичних справах.

Наприкінці правління Януковича Портнов взяв участь у розробці "диктаторських законів", які були ухвалені 16 січня 2014 року з порушенням регламенту в розпал Євромайдану.

Суди, санкції, телеканал, повернення і втеча

Після перемоги Євромайдану та втечі Януковича Портнов виїжджає до Москви. Там він обзаводиться елітним будинком і стає співвласником комерційної нерухомості разом із людьми з оточення міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова.

В Україні стосовно Портнова відкривають одразу кілька проваджень, зокрема щодо погроз депутатам, привласення державних коштів і причетності до анексії Криму. А в Європейському Союзі проти нього запроваджують санкції.

Портнов успішно судиться з Радою Європи за скасування обмежень і згодом переїжджає до Відня.

При цьому він намагається зберегти вплив на українську політику і 2018 року отримує від батька Євгена Мураєва 100% акцій проросійського телеканалу NewsOne.

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Темний геній юридичних схем

В Україну Портнов повернувся 2019 року, напередодні інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського.

Вплив Андрія Портнова, що зменшився за часів президентства Порошенка, знов пішов угору. Одне з публічних свідчень цього – "плівки Вовка". Журналісти дізналися, що голова нині ліквідованого Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк неодноразово спілкувався, ймовірно, з Портновим та майбутнім главою Офісу президента Андрієм Богданом, щоб координувати звільнення голови Конституційного суду Станіслава Шевчука в 2019 році.

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Також Портнов був добре знайомий з ексзаступником керівника Офісу президента Андрієм Смирновим, хоча сам Смирнов запевняв, що не підтримував контакти з Портновим із 2019 року. Наскільки тісними могли бути зв'язки з іншим заступником голови ОП – Олегом Татаровим, – джерела УП не беруться сказати, але не заперечують, що вони існували.

2020 року, на початку каденції Ірини Венедіктової на посаді генерального прокурора, Портнов шантажував її тим, що має компромат про її протизаконну діяльність.

Того ж року тимчасово виконуючий обов'язки директора Державного бюро розслідувань Олександр Соколов визнав, що в правоохоронних органах є "групи впливу", які розкривали таємницю слідства та важливі деталі розслідувань колишнім чиновникам, зокрема Портнову.

"Портнова перемогти у судах неможливо", – каже один зі співрозмовників УП, який мав нещастя перевірити це на власному досвіді.

Багаторічний вплив Портнова на судову систему та на адвокатуру перетворився на легенду – тобто історію, про яку багато хто говорить, але не спроможний довести документально.

Все через те, як саме цей вплив був побудований. Вже не маючи державної посади, яка б забезпечувала відкритий вплив на ті чи інші процеси, Портнов мав товстий блокнот знайомств. Частина з його контактів – це судді, які опинилися на своїй посаді саме завдяки йому – одному з архітекторів української судової системи. Частина – адвокати: за часів Януковича їх змусили об'єднатися в Національну асоціацію, керівництво якої роками залишається на своїх посадах.

У грудні 2021 року стало відомо, що уряд США застосував санкції проти юриста та його благодійного фонду. Пояснення Офісу з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США чи не найкраще відображають, чим займався Портнов останніми роками.

"Широко відомий як судовий посередник, Портнов заслужено звинувачувався у використанні свого впливу на купівлю доступу та прийняття рішень в українських судах, а також у підриві зусиль з реформування. Станом на 2019 рік Портнов вчинив кроки з контролю за українською судовою системою, впливом на відповідне законодавство, прагнув призначити лояльних чиновників на вищі судові посади та підтримати судові рішення", – йшлося в обґрунтуванні санкцій.

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Рівень впливу Портнова, за словами співрозмовників УП в судовій системі, мало змінився навіть після чергової втечі з України влітку 2022 року.

Проблеми, які міг вирішувати юрист, стосувалися не тільки лобіювання потрібних рішень в окремих судах і вирішення проблем із законодавством "позапроцесуальним методом". Послуги, які він надавав, співбесідники УП характеризують як "кримінальне переслідування під ключ". Він добре знався на тому, як відкрити кримінальну справу, які судові рішення необхідні для її подальшого успіху та який прокурор / слідчий / суддя можуть забезпечити необхідні результати.

Так, наприклад, його називають основним консультантом, координатором влади стосовно кримінальних справ щодо Петра Порошенка.

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Ще одне слово, яким характеризують Портнова – це марнославство. Його відголоски можна знайти і в публічних висловах у власному телеграм-каналі, і в судових процесах проти медіа та громадських організацій, що бралися за розслідування, в яких він фігурував.

Говорячи про систему, побудовану Портновим за останні роки, одні співрозмовники УП малюють восьминога з великою кількістю щупалець, що ховається в глибині вод. У питанні, наскільки багато цих щупалець, вочевидь, не обійшлося і без перебільшення впливу (до якого доклався і сам юрист та експолітик).

Інші співрозмовники схильні зображувати мережу, в якій Портнов є лише однією з ланок, а не наріжним каменем.

Але яка б картина не відповідала дійсності краще, в результаті все сходиться до одного: методи Портнова найближчим часом нікуди не зникнуть. Геній схем помер, але сама можливість будувати схеми та ефективно впливати на правосуддя не пішла разом із ним.

Євген Будерацький, Рустем Халілов, Ангеліна Страшкулич, УП