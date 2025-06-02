Мікроменеджмент Генштабу та Сирського заважає ефективно управляти військами – УП

Втручання Генерального штабу та головнокомандувача, генерала Олександра Сирського в роботу тактичних груп, оперативно-тактичних і оперативно-стратегічних угруповань, які мають управляти бойовими діями зі знанням обстановки на місцях, послаблює позиції України та фронті та уповільнює ухвалення критично важливих рішень.

Джерело: стаття УП "Літній наступ Росії на фронті: де буде просуватися противник, і що послаблює позиції Сил оборони"

Дослівно: "Головнокомандувач прагне контролювати все – від призначення нового командира 59-ої бригади, яка підпорядковується командувачу Безпілотних систем Вадиму Сухаревському, до місця розташування піхотної позиції на певному напрямку.

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Це не лише "обрубує" руки тактичних груп, оперативно-тактичних і оперативно-стратегічних угруповань, які мають управляти бойовими діями зі знанням обстановки на місцях. Це також уповільнює ухвалення критично важливих рішень.

Наскільки відомо УП, Сирському вже пропонували перебудувати лінію оборони під Костянтинівкою таким чином, щоб вивільнити сили для стримувальних дій на більш загрозливій ділянці. Однак ця пропозиція була відхилена".

Пряма мова поінформованого співрозмовника УП у Силах оборони: "Замість того, щоб планувати стратегічні, оперативні дії, Сирський займається написанням бойових розпоряджень на відновлення позицій відділення. Генштаб з порушенням логіки, здорового глузду й нормативних документів надсилає координати, де поставити позицію відділення. Визначення позиції відділення – це завдання максимум командира взводу! При тому, ці розпорядження приходять з уточненням: якщо ви не поставите позицію там, на вас чекає кримінальна відповідальність".

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Деталі: Як ідеться в статті УП, Сирський також обмежує в управлінні військами командувача Сухопутних військ Михайла Драпатого.

Між Сирським і Драпатим – холодні робочі стосунки, з одного боку. З іншого, як підтвердили УП троє не пов'язаних між собою співрозмовників, головком часто вважає саме свої управлінські рішення найкращими та відгороджує Драпатого від частини повноважень.

Дехто з наших співрозмовників зазначає, що між ними є розбіжність у поглядах щодо подальших дій Сил оборони: Сирський вважає, що українська армія має наступати, Драпатий – що сил для ведення наступальних дій недостатньо і варто ставати в оборону. Дехто ж переконаний, що Сирський або Офіс президента побоюється конкуренції Драпатого, адже той має репутацію людяного та сильного командира у військах.

Нагадаємо: 1 червня після трагедії на 239 полігоні, де внаслідок удару РФ загинули військові навчального батальйону, командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий подав рапорт про відставку. Генерал-майор зазначив, що як командувач не зміг у повній мірі забезпечити виконання своїх наказів.