Харків атакували російські безпілотники: троє постраждалих дітей
Увечері четверга російська армія атакувала Харків ударними безпілотниками, постраждали троє дітей, пошкоджені близько пів сотні автомобілів.
Джерело: голова ОВА Олег Синєгубов, мер міста Ігор Терехов
Деталі: За попередніми даними, росіяни вдарили по Київському та Шевченківському районах ударними БпЛА.
На місці одного з прильотів у Шевченківському районі пожежа. Інформації щодо постраждалих наразі немає.
Один з прильотів стався біля багатоповерхових житлових будинків.
Оновлено: Опівночі 20 червня Терехов повідомив, що внаслідок удару ворожих безпілотників по місту в одному випадку горить дах незаселеної новобудови, в іншому – є влучання на подвір’я багатоповерхівки: вибиті шибки, понівечені машини.
"Про постраждалих інформація наразі не надходила", – додав Терехов.
Пізніше Синєгубов додав, що, за попередньою інформацією, всього зафіксовано 5 прильотів ворожих БпЛА по Харкову.
Ще пізніше Терехов інформував про трьох постраждалих, зазначивши, що з них один травмований, двоє з гострою реакцією на стрес.
Крім того, біля 50 авто у дворі багатоповерхівки пошкоджені.
За уточненою інформацією Синєгубова, ворог завдав 8 ударів ворожими донами по Шевченківському району Харкова.
Синєгубов зазначив, що серед постраждалих – дівчата 12 і 17 років.