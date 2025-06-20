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Харків атакували російські безпілотники: троє постраждалих дітей

Тетяна Олійник, Ольга Глущенко П'ятниця, 20 червня 2025, 00:02
Харків атакували російські безпілотники: троє постраждалих дітей
Фото ілюстративне - getty images

Увечері четверга російська армія атакувала Харків ударними безпілотниками, постраждали троє дітей, пошкоджені близько пів сотні автомобілів. 

Джерело: голова ОВА Олег Синєгубов, мер міста Ігор Терехов

Деталі: За попередніми даними, росіяни вдарили по Київському та Шевченківському районах ударними БпЛА.

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На місці одного з прильотів у Шевченківському районі пожежа. Інформації щодо постраждалих наразі немає.

Один з прильотів стався біля багатоповерхових житлових будинків.

Оновлено: Опівночі 20 червня Терехов повідомив, що внаслідок удару ворожих безпілотників по місту в одному випадку горить дах незаселеної новобудови, в іншому – є влучання на подвір’я багатоповерхівки: вибиті шибки, понівечені машини.

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"Про постраждалих інформація наразі не надходила", – додав Терехов.

Пізніше Синєгубов додав, що, за попередньою інформацією, всього зафіксовано 5 прильотів ворожих БпЛА по Харкову.

Ще пізніше Терехов інформував про трьох постраждалих, зазначивши, що з них один травмований, двоє з гострою реакцією на стрес.

Крім того, біля 50 авто у дворі багатоповерхівки пошкоджені.

За уточненою інформацією Синєгубова, ворог завдав 8 ударів ворожими донами по Шевченківському району Харкова.

Синєгубов зазначив, що серед постраждалих – дівчата 12 і 17 років.

Харківбезпілотникибойові діїросійсько-українська війна
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