Харьков атаковали российские беспилотники: трое пострадавших детей
Вечером четверга российская армия атаковала Харьков ударными беспилотниками, пострадали трое детей, повреждены около полусотни автомобилей.
Источник: председатель ОВА Олег Синегубов, мэр города Игорь Терехов
Детали: По предварительным данным, россияне ударили по Киевскому и Шевченковскому районам ударными БпЛА.
На месте одного из прилетов в Шевченковском районе пожар. Информации о пострадавших пока нет.
Один из прилетов произошел возле многоэтажных жилых домов.
Обновлено: В полночь 20 июня Терехов сообщил, что в результате удара вражеских беспилотников по городу в одном случае горит крыша незаселенной новостройки, в другом – есть попадание во двор многоэтажки: выбиты стекла, повреждены машины.
"О пострадавших информация пока не поступала", – добавил Терехов.
Позже Синегубов добавил, что, по предварительной информации, всего зафиксировано 5 прилетов вражеских БпЛА по Харькову.
Еще позже Терехов сообщил о трех пострадавших, отметив, что из них один травмирован, двое с острой реакцией на стресс.
Кроме того, около 50 автомобилей во дворе многоэтажки повреждены.
По уточненной информации Синегубова, враг нанес 8 ударов вражескими донами по Шевченковскому району Харькова.
Синегубов отметил, что среди пострадавших – девушки 12 и 17 лет.