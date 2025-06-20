Харьков атаковали российские беспилотники: трое пострадавших детей

Вечером четверга российская армия атаковала Харьков ударными беспилотниками, пострадали трое детей, повреждены около полусотни автомобилей.

Источник: председатель ОВА Олег Синегубов, мэр города Игорь Терехов

Детали: По предварительным данным, россияне ударили по Киевскому и Шевченковскому районам ударными БпЛА.

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На месте одного из прилетов в Шевченковском районе пожар. Информации о пострадавших пока нет.

Один из прилетов произошел возле многоэтажных жилых домов.

Обновлено: В полночь 20 июня Терехов сообщил, что в результате удара вражеских беспилотников по городу в одном случае горит крыша незаселенной новостройки, в другом – есть попадание во двор многоэтажки: выбиты стекла, повреждены машины.

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"О пострадавших информация пока не поступала", – добавил Терехов.

Позже Синегубов добавил, что, по предварительной информации, всего зафиксировано 5 прилетов вражеских БпЛА по Харькову.

Еще позже Терехов сообщил о трех пострадавших, отметив, что из них один травмирован, двое с острой реакцией на стресс.

Кроме того, около 50 автомобилей во дворе многоэтажки повреждены.

По уточненной информации Синегубова, враг нанес 8 ударов вражескими донами по Шевченковскому району Харькова.

Синегубов отметил, что среди пострадавших – девушки 12 и 17 лет.