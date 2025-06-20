Ворог атакував Одесу БпЛА: в місті виникли численні пожежі, є постраждалі

У ніч проти 20 червня на тлі загрози російських ударних безпілотників в Одесі пролунали вибухи, в місті виникли пожежі, зафіксовані ушкодження цивільної інфраструктури, є постраждалі.

Джерело: "Думська", суспільний мовник "Суспільне", мер Одеси Геннадій Труханов, начальник Одеської ОВА Олег Кіпер

Деталі: О 00:52 в Одеській області оголосили повітряну тривогу на тлі загрози ударних дронів РФ.

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О 1 ночі ЗМІ повідомили про вибухи в Одесі.

О 1:03 Труханов підтвердив інформацію про вибухи в місті.

Пряма мова Труханова: "В місті чутно потужні вибухи!"

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Оновлено: Пізніше видання "Думська" повідомило про "кілька прильотів" у місті. Місцеві пабліки написали про пожежі в Одесі.

фото: "Думська"

За повідомленнями, після прильотів виникла пожежа в одеській багатоповерхівці.

О 1:41 Кіпер повідомив про наслідки удару ворожими безпілотниками по Одесі.

Пряма мова Кіпера: "Незважаючи на активну роботу сил ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, корпусу вищого навчального закладу, газопроводу та приватних автівок.

У середмісті внаслідок влучання дрона палає багатоповерхівка".

Деталі: Начальник Одеської ОВА додав, що інформація щодо постраждалих уточнюється. Над ліквідацією наслідків працюють усі уповноважені служби.

О 2:36 Кіпер опублікував фото наслідків удару по Одесі.

фото: Одеська ОВА

фото: Одеська ОВА

фото: Одеська ОВА

Також він повідомив, що, за попередньою інформацією, постраждали двоє людей. Їм надається вся необхідна медична допомога.

За даними мерії, у середмісті пошкоджені багатоповерхівки, автівки та корпуси вишів.

На узбережжі через падіння ударного БпЛА спалахнула пожежа, вибуховою хвилею пошкоджені об’єкти рекреації.

фото: мерія ОДЕСИ

фото: мерія ОДЕСИ

Постраждали будівлі старого житлового фонду – верхні поверхи знищені. В іншому районі міста пошкоджений газопровід.

О 3:20 Труханов повідомив, що внаслідок влучання ударного безпілотника спалахнула масштабна пожежа, що буквально знищила житлову чотириповерхівку.

Пряма мова Труханова: "Обвалилися перекриття й стіни, під завалами можуть перебувати люди".