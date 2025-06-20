Враг атаковал Одессу БПЛА: в городе возникли многочисленные пожары, есть пострадавшие

В ночь на 20 июня на фоне угрозы российских ударных беспилотников в Одессе прогремели взрывы, в городе возникли пожары, зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры.

Источник: "Думская", общественное вещание "Суспільне", мэр Одессы Геннадий Труханов, начальник Одесской ОВА Олег Кипер

Детали: В 00:52 в Одесской области объявили воздушную тревогу на фоне угрозы ударных дронов РФ.

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В 1 ночи СМИ сообщили о взрывах в Одессе.

В 1:03 Труханов подтвердил информацию о взрывах в городе.

Прямая речь Труханова: "В городе слышны мощные взрывы!"

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Обновлено: Позже издание "Думская" сообщило о "нескольких прилетах" в городе. Местные паблики написали о пожарах в Одессе.

фото: "Думская"

По сообщениям, после прилета возник пожар в одесской многоэтажке.

В 1:41 Кипер сообщил о последствиях удара вражеских беспилотников по Одессе.

Прямая речь Кипера: "Несмотря на активную работу сил ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, корпуса высшего учебного заведения, газопровода и частных автомобилей.

В центре города в результате попадания дрона горит многоэтажка".

Детали: Начальник Одесской ОВА добавил, что информация о пострадавших уточняется. Над ликвидацией последствий работают все уполномоченные службы.

В 2:36 Кипер опубликовал фото последствий удара по Одессе.

ФОТО: ОДЕССКАЯ ОВА

ФОТО: ОДЕССКАЯ ОВА

ФОТО: ОДЕССКАЯ ОВА

Также он сообщил, что, по предварительной информации, пострадали два человека. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

По данным мэрии, в центре города повреждены многоэтажные дома, автомобили и корпуса вузов.

На побережье из-за падения ударного БПЛА вспыхнул пожар, взрывной волной повреждены объекты рекреации.

ФОТО: МЭРИЯ ОДЕССЫ

ФОТО: МЭРИЯ ОДЕССЫ

Пострадали здания старого жилого фонда – верхние этажи уничтожены. В другом районе города поврежден газопровод.

В 3:20 Труханов сообщил, что в результате попадания ударного беспилотника вспыхнул масштабный пожар, который буквально уничтожил жилой четырехэтажный дом.

Прямая речь Труханова: "Обрушились перекрытия и стены, под завалами могут находиться люди".