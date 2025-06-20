Через атаку дронів в Одесі згорів будинок, під завалами можуть бути люди

Внаслідок ворожої атаки БпЛА на Одесу спалахнула пожежа, яка фактично знищила 4-поверховий будинок, під завалами можуть бути люди.

Джерело: міський голова Одеси Геннадій Труханов

Пряма мова Труханова: "Унаслідок влучання ударного безпілотника спалахнула масштабна пожежа, що буквально знищила житлову чотириповерхівку.

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Обвалилися перекриття й стіни, під завалами можуть перебувати люди".

Що передувало: У ніч проти 20 червня на тлі загрози російських ударних безпілотників в Одесі пролунали вибухи, в місті виникли пожежі, зафіксовані ушкодження цивільної інфраструктури, є постраждалі.