Из-за атаки дронов в Одессе сгорел дом, под завалами могут быть люди
Пятница, 20 июня 2025, 03:54
В результате вражеской атаки БПЛА на Одессу вспыхнул пожар, который фактически уничтожил 4-этажный дом, под завалами могут быть люди.
Источник: городской голова Одессы Геннадий Труханов
Прямая речь Труханова: "В результате попадания ударного беспилотника вспыхнул масштабный пожар, который буквально уничтожил жилой четырехэтажный дом.
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Обрушились перекрытия и стены, под завалами могут находиться люди".
Что предшествовало: В ночь на 20 июня на фоне угрозы российских ударных беспилотников в Одессе прогремели взрывы, в городе возникли пожары, зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры.