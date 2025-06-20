Евакуація з Куп’янська стає дедалі складнішою – РВА

Через обстріли та активізацію російських ударів FPV-дронами, зокрема, по тих, хто вивозить жителів, евакуація з Куп’янська стає дедалі складнішою.

Джерело: начальник Куп'янської РВА Андрій Канашевич в етері суспільного мовника "Суспільне"

Деталі: До евакуації планують залучати рятувальників і поліцію із броньованим транспортом – проводити її суто волонтерськими групами, за словами Канашевича, "вже неможливо".

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Пряма мова: "Раніше у нас заїжджали волонтери в місто Куп'янськ, забирали людей.

Наразі такі заходи проводити волонтерськими групами вже неможливо.

Якщо хтось буде звертатися до нас за такою допомогою щодо евакуації, то будемо залучати вже відповідні підрозділи з відповідним видом транспорту.

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Це говорить про те, що ситуація ускладнюється, росіяни достатньо активно і дуже суттєво підвищили обстріли, застосовують все, що в них є".

Деталі: КАБи, каже Канашевич, б'ють по Куп'янську та прилеглих населених пунктах щодня. Обстрілам та атаками дронами піддаються усі населені пункти району вздовж правого берега Осколу.

Пряма мова:"Головна проблема – це суттєве збільшення FPV-дронів, і саме FPV-дронів на оптоволокні. (Атакують по – ред.) цілях, які рухаються. Ми бачимо, що вибору вони особливо не роблять, і цивільні автівки потрапляють під обстріл, і військові".

Деталі: Через загрозу обстрілів у Куп'янську та інших населених пунктах на правобережжі річки Оскіл не завжди вдається відновлювати перерване через обстріли постачання жителям води, газу чи світла, – каже Канашевич.

Пряма мова:"Важко сказати, як вони намагаються жити в таких умовах. Є у нас приклад Петропавлівської громади, яка була деокупована ще у вересні 2022 року. З моменту деокупації, у зв’язку з безпековою ситуацією, так і не змогли відновити ані електропостачання, ані водозабезпечення, ані газозабезпечення. Там люди залишалися і досі".

Деталі: За даними очільника РВА, у Куп'янському районі внаслідок російської агресії з вересня 2022 року загинули близько 349 людей, поранень зазнали втричі більше.

Нагадаємо: У травні повідомлялося, що місто Куп'янськ на Харківщині зруйноване або пошкоджене на 90%, ситуація в громаді критична.