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Эвакуация из Купянска становится все более сложной – РВА

Ольга ГлущенкоПятница, 20 июня 2025, 04:40
Эвакуация из Купянска становится все более сложной – РВА
Купянск, фото: гуманитарная миссия "Пролиска" в Facebook

Из-за обстрелов и активизации российских ударов FPV-дронами, в частности, по тем, кто вывозит жителей, эвакуация из Купянска становится все более сложной.

Источник: начальник Купянской РВА Андрей Канашевич в эфире общественного вещателя "Суспільне"

Детали: К эвакуации планируют привлекать спасателей и полицию с бронированным транспортом – проводить ее исключительно волонтерскими группами, по словам Канашевича, "уже невозможно".

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Прямая речь: "Раньше к нам заезжали волонтеры в город Купянск, забирали людей.

Сейчас такие мероприятия проводить волонтерскими группами уже невозможно.

Если кто-то будет обращаться к нам за такой помощью по эвакуации, то будем привлекать уже соответствующие подразделения с соответствующим видом транспорта.

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Это говорит о том, что ситуация усложняется, россияне достаточно активно и очень существенно усилили обстрелы, применяют все, что у них есть".

Детали: КАбы, говорит Канашевич, бьют по Купянску и прилегающим населенным пунктам ежедневно. Обстрелам и атакам дронами подвергаются все населенные пункты района вдоль правого берега Оскола.

Прямая речь: "Главная проблема – это существенное увеличение FPV-дронов, и именно FPV-дронов на оптоволокне. (Атакуют – ред.) движущиеся цели. Мы видим, что выбора они особо не делают, и гражданские автомобили попадают под обстрел, и военные".

Детали: Из-за угрозы обстрелов в Купянске и других населенных пунктах на правом берегу реки Оскол не всегда удается восстанавливать прерванное из-за обстрелов снабжение жителей водой, газом или светом, – говорит Канашевич.

Прямая речь: "Трудно сказать, как они пытаются жить в таких условиях. Есть у нас пример Петропавловской общины, которая была деоккупирована еще в сентябре 2022 года. С момента деоккупации, в связи с ситуацией с безопасностью, так и не смогли восстановить ни электроснабжение, ни водоснабжение, ни газоснабжение. Там люди оставались и до сих пор".

Детали: По данным главы РВА, в Купянском районе в результате российской агрессии с сентября 2022 года погибли около 349 человек, ранения получили в три раза больше.

Напомним: в мае сообщалось, что город Купянск в Харьковской области разрушен или поврежден на 90%, ситуация в громаде критическая.

Харьковская областьэвакуацияроссийско-украинская война
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