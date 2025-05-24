Куп'янськ на 90% зруйнований або пошкоджений, ситуація критична – МВА
Субота, 24 травня 2025, 17:56
Місто Куп'янськ на Харківщині зруйновано або пошкоджено на 90%, ситуація в громаді критична.
Джерело: начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін в ефірі телемарафону
Пряма мова: "90% міста вже зруйновано або пошкоджено".
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Деталі: За словами начальника МВА, ситуація в громаді "не складна, а критична". Ворог застосовує КАБи, артилерію, РСЗВ, FPV-дрони по центральних частинах населених пунктів.
Він також зазначив, що внаслідок удару КАБу і РСЗВ "Ураган" по Куп'янську 23 травня загинули два комунальники (раніше було відомо про одного загиблого і одного пораненого – ред.).
Беседін повідомив, що наразі в громаді залишається близько 1700 цивільних мешканців. Він закликав людей евакуюватися.