Куп'янськ на 90% зруйнований або пошкоджений, ситуація критична – МВА

Місто Куп'янськ на Харківщині зруйновано або пошкоджено на 90%, ситуація в громаді критична.

Джерело: начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін в ефірі телемарафону

Пряма мова: "90% міста вже зруйновано або пошкоджено".

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Деталі: За словами начальника МВА, ситуація в громаді "не складна, а критична". Ворог застосовує КАБи, артилерію, РСЗВ, FPV-дрони по центральних частинах населених пунктів.

Він також зазначив, що внаслідок удару КАБу і РСЗВ "Ураган" по Куп'янську 23 травня загинули два комунальники (раніше було відомо про одного загиблого і одного пораненого – ред.).

Беседін повідомив, що наразі в громаді залишається близько 1700 цивільних мешканців. Він закликав людей евакуюватися.