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ЗСУ за добу відмінусували тисячу окупантів та 46 артсистем

Ірина БалачукП'ятниця, 20 червня 2025, 07:16
ЗСУ за добу відмінусували тисячу окупантів та 46 артсистем
Фото ілюстративне з facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони за минулу добу знешкодили ще понад тисячу російських загарбників та понад 200 одиниць озброєння і військової техніки окупантів.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.06.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 1 009 330 (+1 090) осіб,
  • танків – 10 954 (+3) од,
  • бойових броньованих машин – 22 860 (+7) од,
  • артилерійських систем – 29 374 (+46) од,
  • РСЗВ – 1 421 (+1) од,
  • засобів ППО – 1 188 (+1) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 41 299 (+70) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 52 501 (+81) од,
  • спеціальної техніки – 3 920 (+2) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війніГенштаб
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