ЗСУ за добу відмінусували тисячу окупантів та 46 артсистем
П'ятниця, 20 червня 2025, 07:16
Сили оборони за минулу добу знешкодили ще понад тисячу російських загарбників та понад 200 одиниць озброєння і військової техніки окупантів.
Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.06.25 орієнтовно склали:
Реклама:
- особового складу – близько 1 009 330 (+1 090) осіб,
- танків – 10 954 (+3) од,
- бойових броньованих машин – 22 860 (+7) од,
- артилерійських систем – 29 374 (+46) од,
- РСЗВ – 1 421 (+1) од,
- засобів ППО – 1 188 (+1) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 41 299 (+70) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 52 501 (+81) од,
- спеціальної техніки – 3 920 (+2) од.
Дані уточнюються.