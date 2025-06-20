ЗСУ за добу відмінусували тисячу окупантів та 46 артсистем

Сили оборони за минулу добу знешкодили ще понад тисячу російських загарбників та понад 200 одиниць озброєння і військової техніки окупантів.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.06.25 орієнтовно склали:

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особового складу – близько 1 009 330 (+1 090) осіб,

танків – 10 954 (+3) од,

бойових броньованих машин – 22 860 (+7) од,

артилерійських систем – 29 374 (+46) од,

РСЗВ – 1 421 (+1) од,

засобів ППО – 1 188 (+1) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 41 299 (+70) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 52 501 (+81) од,

спеціальної техніки – 3 920 (+2) од.

Дані уточнюються.