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ВСУ за сутки отминусовали тысячу оккупантов и 46 артсистем

Ирина БалачукПятница, 20 июня 2025, 07:16
ВСУ за сутки отминусовали тысячу оккупантов и 46 артсистем
Фото иллюстративное с facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны за минувшие сутки обезвредили еще более тысячи российских захватчиков и более 200 единиц вооружения и военной техники оккупантов.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.06. 25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 1 009 330 (+1 090) человек,
  • танков – 10 954 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин – 22 860 (+7) ед,
  • артиллерийских систем – 29 374 (+46) ед,
  • РСЗО – 1 421 (+1) ед,
  • средств ПВО – 1 188 (+1) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 41 299 (+70) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 52 501 (+81) ед,
  • специальной техники – 3 920 (+2) ед.

Данные уточняются.

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