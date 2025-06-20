ВСУ за сутки отминусовали тысячу оккупантов и 46 артсистем

Силы обороны за минувшие сутки обезвредили еще более тысячи российских захватчиков и более 200 единиц вооружения и военной техники оккупантов.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.06. 25 ориентировочно составили:

Реклама:

личного состава – около 1 009 330 (+1 090) человек,

танков – 10 954 (+3) ед,

боевых бронированных машин – 22 860 (+7) ед,

артиллерийских систем – 29 374 (+46) ед,

РСЗО – 1 421 (+1) ед,

средств ПВО – 1 188 (+1) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 41 299 (+70) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 52 501 (+81) ед,

специальной техники – 3 920 (+2) ед.

Данные уточняются.