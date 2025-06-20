ВСУ за сутки отминусовали тысячу оккупантов и 46 артсистем
Пятница, 20 июня 2025, 07:16
Силы обороны за минувшие сутки обезвредили еще более тысячи российских захватчиков и более 200 единиц вооружения и военной техники оккупантов.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.06. 25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 1 009 330 (+1 090) человек,
- танков – 10 954 (+3) ед,
- боевых бронированных машин – 22 860 (+7) ед,
- артиллерийских систем – 29 374 (+46) ед,
- РСЗО – 1 421 (+1) ед,
- средств ПВО – 1 188 (+1) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 41 299 (+70) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 52 501 (+81) ед,
- специальной техники – 3 920 (+2) ед.
Данные уточняются.