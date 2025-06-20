Росіяни вдарили по Нікопольщині: 1 поранений, пошкоджено підприємства і навчальні заклади

Одна людина дістала важкі поранення та зафіксовано низку руйнувань внаслідок російських ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак в Telegram

Пряма мова Лисака: "Вибухи знову лунали на Нікопольщині… Постраждав 39-річний чоловік. Він в лікарні у важкому стані".

Реклама:

Деталі: За його словами, окупанти атакували райцентр, Покровську, Марганецьку, Мирівську громади. Били з РСЗВ "Град", артилерії, також застосували FPV-дрони.

Фото з telegram Сергія Лисака

Пошкоджені 2 промислові підприємства і 2 навчальні заклади, 4 приватні будинки, газогін та авто.