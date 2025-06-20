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Росіяни вдарили по Нікопольщині: 1 поранений, пошкоджено підприємства і навчальні заклади

Ірина БалачукП'ятниця, 20 червня 2025, 07:58
Росіяни вдарили по Нікопольщині: 1 поранений, пошкоджено підприємства і навчальні заклади
ФОТО З TELEGRAM СЕРГІЯ ЛИСАКА

Одна людина дістала важкі поранення та зафіксовано низку руйнувань внаслідок російських ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак в Telegram  

Пряма мова Лисака: "Вибухи знову лунали на Нікопольщині… Постраждав 39-річний чоловік. Він в лікарні у важкому стані".

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Деталі: За його словами, окупанти атакували райцентр, Покровську, Марганецьку, Мирівську громади. Били з РСЗВ "Град", артилерії, також застосували FPV-дрони.

 
Фото з telegram Сергія Лисака

Пошкоджені 2 промислові підприємства і 2 навчальні заклади, 4 приватні будинки, газогін та авто.  

 
Фото з telegram Сергія Лисака

НікопольДніпропетровська область
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