Россияне ударили по Никопольщине: 1 раненый, повреждены предприятия и учебные заведения

Один человек получил тяжелые ранения и зафиксирован ряд повреждений в результате российских ударов по Никопольскому району Днепропетровской области.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь Лысака: "Взрывы снова раздавались на Никопольщине... Пострадал 39-летний мужчина. Он в больнице в тяжелом состоянии".

Реклама:

Детали: По его словам, оккупанты атаковали райцентр, Покровскую, Марганецкую, Мировскую общины. Били из РСЗО "Град", артиллерии, также применили FPV-дроны.

ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Повреждены 2 промышленных предприятия и 2 учебных заведения, 4 частных дома, газопровод и авто.