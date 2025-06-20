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Россияне ударили по Никопольщине: 1 раненый, повреждены предприятия и учебные заведения

Ирина БалачукПятница, 20 июня 2025, 07:58
Россияне ударили по Никопольщине: 1 раненый, повреждены предприятия и учебные заведения
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Один человек получил тяжелые ранения и зафиксирован ряд повреждений в результате российских ударов по Никопольскому району Днепропетровской области.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь Лысака: "Взрывы снова раздавались на Никопольщине... Пострадал 39-летний мужчина. Он в больнице в тяжелом состоянии".

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Детали: По его словам, оккупанты атаковали райцентр, Покровскую, Марганецкую, Мировскую общины. Били из РСЗО "Град", артиллерии, также применили FPV-дроны. 

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Повреждены 2 промышленных предприятия и 2 учебных заведения, 4 частных дома, газопровод и авто.

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

НикопольДнепропетровская область
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