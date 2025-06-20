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Генштаб: На фронті 176 боїв за добу, Покровський напрямок росіяни атакували 52 разів

Анастасія ПроцП'ятниця, 20 червня 2025, 08:39
Генштаб: На фронті 176 боїв за добу, Покровський напрямок росіяни атакували 52 разів
фото: Генштаб

На фронті за минулу добу відбулося 176 бойових зіткнень з ворогом, з них 52 – на Покровському напрямку, 29 – на Лиманському напрямку.

Джерело: Генштаб 

Деталі: Загалом, протягом минулої доби відбулося 176 бойових зіткнень.

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На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили 13 атак ворога. Крім того, агресор завдав вісім авіаційних ударів із застосуванням дев’яти КАБ, а також здійснив 207 обстрілів, зокрема – десять із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворожі війська йшли в наступ 12 разів в районах Вовчанська, Зеленого та Строївки. 

На Куп’янському напрямку відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника поблизу Степової Новоселівки.

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На Лиманському напрямку сталося 29 боєзіткнень. Ворог намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Новий Мир, Глущенкове, Греківка, Надія, Рідкодуб, Карпівка, Зелена Долина, Ямполівка та Григорівка.

На Сіверському напрямку українські війська відбили чотири атаки противника в районах Григорівки та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку ворог здійснив 13 атак у районі Часового Яру та в напрямку Ступочок, Предтечиного і Білої Гори.

Минулої доби на Торецькому напрямку ворог 20 разів атакував українські підрозділи в районах Петрівки, Олександро-Калинового, Яблунівки, Русиного Яру та в бік Диліївки.

На Покровському напрямку протягом минулої доби українські захисники зупинили 52 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Полтавка, Мирне, Миролюбівка, Коптєве, Промінь, Лисівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Горіхове, Олексіївка та Новоукраїнка.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 17 атак загарбників у районах Запоріжжя, Перебудови, Багатиря, Новосілки та Шевченко.

На Гуляйпільському напрямку підрозділи Сил оборони відбили один ворожий штурм, поблизу Малинівки.

На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи один раз безрезультатно намагалися просунутися уперед.

На Оріхівському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Генштабросійсько-українська війна
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