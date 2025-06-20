Генштаб: На фронте 176 боев за сутки, Покровское направление россияне атаковали 52 раз

На фронте за минувшие сутки произошло 176 боевых столкновений с врагом, из них 52 – на Покровском направлении, 29 – на Лиманском направлении.

Источник: Генштаб

Детали: В общем, за прошедшие сутки произошло 176 боевых столкновений.

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На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 13 атак врага. Кроме того, агрессор нанес восемь авиационных ударов с применением девяти КАБ, а также совершил 207 обстрелов, в том числе - десять из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении вражеские войска шли в наступление 12 раз в районах Волчанска, Зеленого и Строевки.

На Купянском направлении вчера состоялось две атаки оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника вблизи Степной Новоселовки.

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На Лиманском направлении произошло 29 боестолкновений. Враг пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новый Мир, Глущенково, Грековка, Надежда, Редкодуб, Карповка, Зеленая Долина, Ямполовка и Григорьевка.

На Северском направлении украинские войска отбили четыре атаки противника в районах Григорьевки и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении враг совершил 13 атак в районе Часового Яра и в направлении Ступочек, Предтечино и Белой Горы.

За прошедшие сутки на Торецком направлении враг 20 раз атаковал украинские подразделения в районах Петровки, Александро-Калинового, Яблоновки, Русиного Яра и в сторону Дилиевки.

На Покровском направлении за прошедшие сутки украинские защитники остановили 52 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Мирное, Миролюбовка, Коптево, Луч, Лисовка, Котлино, Удачное, Новосергиевка, Ореховое, Алексеевка и Новоукраинка.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 17 атак захватчиков в районах Запорожья, Перестройки, Багатиря, Новоселки и Шевченко.

На Гуляйпольском направлении подразделения Сил обороны отбили один вражеский штурм, вблизи Малиновки.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения один раз безрезультатно пытались продвинуться вперед.

На Ореховском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.