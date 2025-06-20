У Німеччині політики з обох флангів закликають Мерца піти на діалог з Путіним

Після заяви Володимира Путіна про готовність до переговорів, представники "Альтернативи для Німеччини" та Лівої партії звернулися до канцлера Фрідріха Мерца із закликом встановити діалог з лідером РФ.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ntv

Деталі: Лідер парламентської фракції Лівої партії Серен Пеллманн вважає таку розмову "початком".

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"Федеральний уряд занадто довго робив занадто мало дипломатичних кроків", – заявив він.

"Якщо є хоч найменший шанс покласти край цій агонії, то я вважаю нашим обов'язком спробувати", – додав він.

Речник "АдН" з питань зовнішньої політики Маркус Фронмаєр вимагає, щоб канцлер "об'єктивно і відповідально" розглянув пропозицію.

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"Якщо президент Путін публічно сигналізує про свою готовність до переговорів, це не слід ігнорувати, а використовувати як можливий дипломатичний старт", – заявив Фронмаєр.

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