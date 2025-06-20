У Німеччині політики з обох флангів закликають Мерца піти на діалог з Путіним
Після заяви Володимира Путіна про готовність до переговорів, представники "Альтернативи для Німеччини" та Лівої партії звернулися до канцлера Фрідріха Мерца із закликом встановити діалог з лідером РФ.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ntv
Деталі: Лідер парламентської фракції Лівої партії Серен Пеллманн вважає таку розмову "початком".
"Федеральний уряд занадто довго робив занадто мало дипломатичних кроків", – заявив він.
"Якщо є хоч найменший шанс покласти край цій агонії, то я вважаю нашим обов'язком спробувати", – додав він.
Речник "АдН" з питань зовнішньої політики Маркус Фронмаєр вимагає, щоб канцлер "об'єктивно і відповідально" розглянув пропозицію.
"Якщо президент Путін публічно сигналізує про свою готовність до переговорів, це не слід ігнорувати, а використовувати як можливий дипломатичний старт", – заявив Фронмаєр.
Нагадаємо:
- На полях економічного форуму у Санкт-Петербурзі Путін заявив, що відкритий до контактів з Фрідріхом Мерцем.
- Сам Мерц не відкидає можливості зустрітися з главою Кремля Владіміром Путіним, але в тому разі, якщо зустріч допоможе покласти край війні в Україні.
- Мерц раніше виступив проти посередницької ролі російського лідера Владіміра Путіна у війні між Ізраїлем та Іраном.