Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Німеччині політики з обох флангів закликають Мерца піти на діалог з Путіним

Іванна Костіна, Анастасія ПроцП'ятниця, 20 червня 2025, 09:59
У Німеччині політики з обох флангів закликають Мерца піти на діалог з Путіним
Ілюстративне фото: Getty Images

Після заяви Володимира Путіна про готовність до переговорів, представники "Альтернативи для Німеччини" та Лівої партії звернулися до канцлера Фрідріха Мерца із закликом встановити діалог з лідером РФ.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ntv

Деталі: Лідер парламентської фракції Лівої партії Серен Пеллманн вважає таку розмову "початком".

Реклама:

"Федеральний уряд занадто довго робив занадто мало дипломатичних кроків", – заявив він.

"Якщо є хоч найменший шанс покласти край цій агонії, то я вважаю нашим обов'язком спробувати", – додав він.

Речник "АдН" з питань зовнішньої політики Маркус Фронмаєр вимагає, щоб канцлер "об'єктивно і відповідально" розглянув пропозицію.

РЕКЛАМА:

"Якщо президент Путін публічно сигналізує про свою готовність до переговорів, це не слід ігнорувати, а використовувати як можливий дипломатичний старт", – заявив Фронмаєр.

Нагадаємо:

  • На полях економічного форуму у Санкт-Петербурзі Путін заявив, що відкритий до контактів з Фрідріхом Мерцем.
  • Сам Мерц не відкидає можливості зустрітися з главою Кремля Владіміром Путіним, але в тому разі, якщо зустріч допоможе покласти край війні в Україні.
  • Мерц раніше виступив проти посередницької ролі російського лідера Владіміра Путіна у війні між Ізраїлем та Іраном. 

МерцПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
ЗМІ: Іран завдав ракетного удару по американських військових базах у Катарі
За ексголову Тернопільської облради Головка внесли заставу 15 мільйонів
ССО уразили нафтобазу ворога в Ростовській області
Сербія призупинила весь експорт боєприпасів після критики з боку Росії
Генсек НАТО не вважає удари США по Ірану порушенням міжнародного права
оновленоВіцепрем’єру Чернишову оголосили підозру. Він каже, що "вивчає документи"
Усі новини...
Мерц
Фраза Мерца про "брудну роботу" Ізраїлю викликала хвилю критики в Німеччині
Мерц і Макрон закликали до посилення тиску на Росію
Канцлер Німеччини: Ізраїль робить "брудну роботу" в Ірані для нас усіх
Останні новини
20:23
Каллас: зібрано 80% із 2 мільйонів обіцяних Україні боєприпасів
20:13
ЗМІ: Іран завдав ракетного удару по американських військових базах у Катарі
20:04
За ексголову Тернопільської облради Головка внесли заставу 15 мільйонів
20:00
Румунський парламент затвердив новий уряд на чолі з проєвропейським політиком 
19:35
У Києві прозвучить уривок опери "Матері Херсона", яку готують для ньюйоркської Метрополітен-опера
19:33
Трамп дорікнув Медведєву за "недбалі" слова щодо ядерної зброї в Ірані
19:22
Зеленський і Стармер розпочали зустріч: говоритимуть про "Орєшнік" Путіна
19:15
Трамп закликав тримати ціни на нафту низькими
19:10
18-й санкційний пакет проти РФ ЄС затвердить до кінця тижня – Каллас
19:07
ССО уразили нафтобазу ворога в Ростовській області
Усі новини...
Реклама:
Реклама: