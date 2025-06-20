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В Германии политики с обоих флангов призывают Мерца пойти на диалог с Путиным

Иванна Костина, Анастасия ПроцПятница, 20 июня 2025, 09:59
В Германии политики с обоих флангов призывают Мерца пойти на диалог с Путиным
Иллюстративное фото: Getty Images

После заявления Владимира Путина о готовности к переговорам, представители "Альтернативы для Германии" и Левой партии обратились к канцлеру Фридриху Мерцу с призывом установить диалог с лидером РФ.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ntv

Детали: Лидер парламентской фракции Левой партии Серен Пеллманн считает такой разговор "началом".

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"Федеральное правительство слишком долго делало слишком мало дипломатических шагов", – заявил он.

"Если есть хоть малейший шанс положить конец этой агонии, то я считаю нашим долгом попытаться", – добавил он.

Спикер "АдН" по вопросам внешней политики Маркус Фронмайер требует, чтобы канцлер "объективно и ответственно" рассмотрел предложение.

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"Если президент Путин публично сигнализирует о своей готовности к переговорам, это не следует игнорировать, а использовать как возможный дипломатический старт", – заявил Фронмайер.

Напомним:

  • На полях экономического форума в Санкт-Петербурге Путин заявил, что открыт к контактам с Фридрихом Мерцем.
  • Сам Мерц не исключает возможности встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным, но в том случае, если встреча поможет положить конец войне в Украине.
  • Мерц ранее выступил против посреднической роли российского лидера Владимира Путина в войне между Израилем и Ираном.

МерцПутин
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