В Германии политики с обоих флангов призывают Мерца пойти на диалог с Путиным
После заявления Владимира Путина о готовности к переговорам, представители "Альтернативы для Германии" и Левой партии обратились к канцлеру Фридриху Мерцу с призывом установить диалог с лидером РФ.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ntv
Детали: Лидер парламентской фракции Левой партии Серен Пеллманн считает такой разговор "началом".
"Федеральное правительство слишком долго делало слишком мало дипломатических шагов", – заявил он.
"Если есть хоть малейший шанс положить конец этой агонии, то я считаю нашим долгом попытаться", – добавил он.
Спикер "АдН" по вопросам внешней политики Маркус Фронмайер требует, чтобы канцлер "объективно и ответственно" рассмотрел предложение.
"Если президент Путин публично сигнализирует о своей готовности к переговорам, это не следует игнорировать, а использовать как возможный дипломатический старт", – заявил Фронмайер.
Напомним:
- На полях экономического форума в Санкт-Петербурге Путин заявил, что открыт к контактам с Фридрихом Мерцем.
- Сам Мерц не исключает возможности встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным, но в том случае, если встреча поможет положить конец войне в Украине.
- Мерц ранее выступил против посреднической роли российского лидера Владимира Путина в войне между Израилем и Ираном.