В Германии политики с обоих флангов призывают Мерца пойти на диалог с Путиным

После заявления Владимира Путина о готовности к переговорам, представители "Альтернативы для Германии" и Левой партии обратились к канцлеру Фридриху Мерцу с призывом установить диалог с лидером РФ.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ntv

Детали: Лидер парламентской фракции Левой партии Серен Пеллманн считает такой разговор "началом".

Реклама:

"Федеральное правительство слишком долго делало слишком мало дипломатических шагов", – заявил он.

"Если есть хоть малейший шанс положить конец этой агонии, то я считаю нашим долгом попытаться", – добавил он.

Спикер "АдН" по вопросам внешней политики Маркус Фронмайер требует, чтобы канцлер "объективно и ответственно" рассмотрел предложение.

РЕКЛАМА:

"Если президент Путин публично сигнализирует о своей готовности к переговорам, это не следует игнорировать, а использовать как возможный дипломатический старт", – заявил Фронмайер.

Напомним: