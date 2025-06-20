Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Вночі Росія вдарила по Харківщині дронами: поранено жінку, зруйновано будинки

Анастасія ПроцП'ятниця, 20 червня 2025, 11:06
Вночі Росія вдарила по Харківщині дронами: поранено жінку, зруйновано будинки
фото: Харківська обласна прокуратура

У ніч на 20 червня російські дрони атакували Харківську область: під удар потрапили селища Коротич і Високий. У результаті атаки постраждала 33-річна жінка.

Джерело: Харківська обласна прокуратура 

Деталі: Повідомляється, що близько 2:00 безпілотники вдарили по цивільних підприємствах у Коротичі, внаслідок чого виникли масштабні пожежі.

Реклама:
 
фото:  Харківська обласна прокуратура 

Приблизно у той самий час ворожі дрони влучили у село Високий. Пошкоджено щонайменше 15 житлових будинків, господарські споруди та автівки.

Внаслідок атаки поранення дістала 33-річна жінка.

Попередньо встановлено, що для обстрілу росіяни застосували ударні БпЛА типу "Герань-2"

РЕКЛАМА:



Харківська областьбезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський похвалив Трампа за "рішучість" щодо Ірану
Журналіст Єсипенко вийшов на волю після понад 4 років в’язниці в Криму
оновленоСмертник убив щонайменше 20 людей у християнській церкві в Дамаску – Reuters
ЗМІ: Країни НАТО домовилися про 5% свого ВВП на оборону
Чернишов повідомив, що повернувся в Україну
Рішення за органом безпеки: Іран майже схвалив закриття найважливішої для нафти протоки
Усі новини...
Харківська область
Хотів утекти і випав з 3 поверху – у ТЦК розповіли про травмованого на Харківщині
Евакуація з Куп’янська стає дедалі складнішою – РВА
У Харківській області через атаки РФ постраждали троє людей, серед них – підліток
Останні новини
23:49
В Україні відкрився офіс норвезької оборонної компанії Kongsberg
23:36
У Запорізькому районі через атаку РФ без світла лишилися 5 тисяч абонентів
23:12
Зеленський похвалив Трампа за "рішучість" щодо Ірану
23:11
Лавров поскаржився главі МЗС Угорщини на США
22:58
Зеленський: РФ намагається виторгувати незастосування нових санкцій і послаблення існуючих
22:44
Зеленський очікує на звіт щодо удару по полігону: Потрібна повна відповідальність
22:21
На фронті понад 100 боїв, на Сумщині й Курщині відбито 15 атак – Генштаб
21:39
Журналіст Єсипенко вийшов на волю після понад 4 років в’язниці в Криму
21:07
Венс: США воюють не з Іраном, а з його ядерною програмою
20:45
оновленоСмертник убив щонайменше 20 людей у християнській церкві в Дамаску – Reuters
Усі новини...
Реклама:
Реклама: