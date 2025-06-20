Вночі Росія вдарила по Харківщині дронами: поранено жінку, зруйновано будинки
П'ятниця, 20 червня 2025, 11:06
У ніч на 20 червня російські дрони атакували Харківську область: під удар потрапили селища Коротич і Високий. У результаті атаки постраждала 33-річна жінка.
Джерело: Харківська обласна прокуратура
Деталі: Повідомляється, що близько 2:00 безпілотники вдарили по цивільних підприємствах у Коротичі, внаслідок чого виникли масштабні пожежі.
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Приблизно у той самий час ворожі дрони влучили у село Високий. Пошкоджено щонайменше 15 житлових будинків, господарські споруди та автівки.
Внаслідок атаки поранення дістала 33-річна жінка.
Попередньо встановлено, що для обстрілу росіяни застосували ударні БпЛА типу "Герань-2"
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