Ночью Россия ударила по Харьковщине дронами: ранена женщина, разрушены дома
Пятница, 20 июня 2025, 11:06
В ночь на 20 июня российские дроны атаковали Харьковскую область: под удар попали поселки Коротич и Высокий. В результате атаки пострадала 33-летняя женщина.
Источник: Харьковская областная прокуратура
Детали: Сообщается, что около 2:00 беспилотники ударили по гражданским предприятиям в Коротиче, в результате чего возникли масштабные пожары.
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Примерно в то же время вражеские дроны попали в село Высокий. Повреждены по меньшей мере 15 жилых домов, хозяйственные постройки и автомобили.
В результате атаки ранения получила 33-летняя женщина.
Предварительно установлено, что для обстрела россияне применили ударные БпЛА типа "Герань-2"