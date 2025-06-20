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Ночью Россия ударила по Харьковщине дронами: ранена женщина, разрушены дома

Анастасия ПроцПятница, 20 июня 2025, 11:06
Ночью Россия ударила по Харьковщине дронами: ранена женщина, разрушены дома
Харьковская областная прокуратура

В ночь на 20 июня российские дроны атаковали Харьковскую область: под удар попали поселки Коротич и Высокий. В результате атаки пострадала 33-летняя женщина.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Детали: Сообщается, что около 2:00 беспилотники ударили по гражданским предприятиям в Коротиче, в результате чего возникли масштабные пожары.

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фото:  Харьковская областная прокуратура

Примерно в то же время вражеские дроны попали в село Высокий. Повреждены по меньшей мере 15 жилых домов, хозяйственные постройки и автомобили.

В результате атаки ранения получила 33-летняя женщина.

Предварительно установлено, что для обстрела россияне применили ударные БпЛА типа "Герань-2"

Харьковская областьбеспилотники
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