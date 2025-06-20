Хотів утекти і випав з 3-го поверху – у ТЦК розповіли про травмованого на Харківщині
У Харківській області у центрі комплектування та соціальної підтримки постраждав чоловік, ОТЦК та СП запевняє, що жодних протиправних дій щодо нього не вчиняли, а травмувався він "з власної необережності", коли при спробі втечі випав з вікна 3-го поверху.
Джерело: Харківський ОТЦК та СП в Facebook
Дослівно ОТЦК та СП: "В одному з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Харківської області у нічний час доби військовозобов'язаний громадянин під час спроби втечі з власної необережності випав з вікна третього поверху адміністративної будівлі.
Внаслідок падіння громадянин отримав тілесні ушкодження кінцівок, ребер та голови".
Деталі: Зазначається, що постраждалому "негайно" викликали "швидку", яка його доставила до медзакладу для надання необхідної допомоги.
У ОТЦК також повідомили, що вже провели "попередню перевірку" і встановили, що з боку представників РТЦК і СП "жодних протиправних дій щодо зазначеного громадянина вчинено не було".
"Інцидент стався виключно через необережні та безрозсудні дії самого громадянина, який, ухиляючись від виконання військового обов'язку, поставив під загрозу власне життя та здоров'я", – заявили в Харківському ОТЦК.
Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що у львівській лікарні перебуває у критичному стані 31-річний мобілізований із Волині Максим Музичка. За даними рідних, його затримали в Луцьку представники ТЦК, "залили газ в очі" і, а згодом без військово-лікарської комісії відправили на полігон. У військкоматі це заперечували. У поліції натомість заявили, що чоловік випав із кузова авто.