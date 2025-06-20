Хотів утекти і випав з 3-го поверху – у ТЦК розповіли про травмованого на Харківщині

У Харківській області у центрі комплектування та соціальної підтримки постраждав чоловік, ОТЦК та СП запевняє, що жодних протиправних дій щодо нього не вчиняли, а травмувався він "з власної необережності", коли при спробі втечі випав з вікна 3-го поверху.

Джерело: Харківський ОТЦК та СП в Facebook

Дослівно ОТЦК та СП: "В одному з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Харківської області у нічний час доби військовозобов'язаний громадянин під час спроби втечі з власної необережності випав з вікна третього поверху адміністративної будівлі.

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Внаслідок падіння громадянин отримав тілесні ушкодження кінцівок, ребер та голови".

Деталі: Зазначається, що постраждалому "негайно" викликали "швидку", яка його доставила до медзакладу для надання необхідної допомоги.

У ОТЦК також повідомили, що вже провели "попередню перевірку" і встановили, що з боку представників РТЦК і СП "жодних протиправних дій щодо зазначеного громадянина вчинено не було".

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"Інцидент стався виключно через необережні та безрозсудні дії самого громадянина, який, ухиляючись від виконання військового обов'язку, поставив під загрозу власне життя та здоров'я", – заявили в Харківському ОТЦК.

Передісторія: