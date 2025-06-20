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Хотел убежать и выпал с 3-го этажа – в ТЦК рассказали о травмированном на Харьковщине

Ирина БалачукПятница, 20 июня 2025, 11:31
Хотел убежать и выпал с 3-го этажа – в ТЦК рассказали о травмированном на Харьковщине
Фото иллюстративное из Facebook Харьковского ОТЦК и СП

В Харьковской области в центре комплектования и социальной поддержки пострадал мужчина, ОТЦК и СП уверяет, что никаких противоправных действий в отношении гражданина не совершали, а травмировался он "по собственной неосторожности", когда при попытке побега выпал из окна 3-го этажа.

Источник: Харьковский ОТЦК и СП в Facebook

Дословно ОТЦК и СП: "В одном из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Харьковской области в ночное время суток военнообязанный гражданин при попытке побега по собственной неосторожности выпал из окна третьего этажа административного здания.

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В результате падения гражданин получил телесные повреждения конечностей, ребер и головы".

Детали: Отмечается, что пострадавшему "немедленно" вызвали "скорую", которая его доставила в медучреждение для оказания необходимой помощи.

В ОТЦК также сообщили, что уже провели "предварительную проверку" и установили, что со стороны представителей РТЦК и СП "никаких противоправных действий в отношении указанного гражданина совершено не было".

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"Инцидент произошел исключительно из-за неосторожных и безрассудных действий самого гражданина, который, уклоняясь от выполнения воинского долга, поставил под угрозу собственную жизнь и здоровье", – заявили в Харьковском ОТЦК.

Предыстория:

Харьковская областьТЦК
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