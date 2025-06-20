Хотел убежать и выпал с 3-го этажа – в ТЦК рассказали о травмированном на Харьковщине
В Харьковской области в центре комплектования и социальной поддержки пострадал мужчина, ОТЦК и СП уверяет, что никаких противоправных действий в отношении гражданина не совершали, а травмировался он "по собственной неосторожности", когда при попытке побега выпал из окна 3-го этажа.
Источник: Харьковский ОТЦК и СП в Facebook
Дословно ОТЦК и СП: "В одном из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Харьковской области в ночное время суток военнообязанный гражданин при попытке побега по собственной неосторожности выпал из окна третьего этажа административного здания.
В результате падения гражданин получил телесные повреждения конечностей, ребер и головы".
Детали: Отмечается, что пострадавшему "немедленно" вызвали "скорую", которая его доставила в медучреждение для оказания необходимой помощи.
В ОТЦК также сообщили, что уже провели "предварительную проверку" и установили, что со стороны представителей РТЦК и СП "никаких противоправных действий в отношении указанного гражданина совершено не было".
"Инцидент произошел исключительно из-за неосторожных и безрассудных действий самого гражданина, который, уклоняясь от выполнения воинского долга, поставил под угрозу собственную жизнь и здоровье", – заявили в Харьковском ОТЦК.
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что во львовской больнице находится в критическом состоянии 31-летний мобилизованный с Волыни Максим Музычка. По данным родных, его задержали в Луцке представители ТЦК, "залили газ в глаза", а затем без военно-врачебной комиссии отправили на полигон. В военкомате это отрицали. В полиции заявили, что мужчина выпал из кузова авто.